Mabel Moreno es la actriz colombiana que interpreta a Lucrecia Valencia en “Café con aroma de mujer”, la telenovela que es todo un éxito en Netflix. Aunque la intérprete de 38 años no es una de las protagonistas de la ficción de RCN Televisión, cada una de sus escenas y apariciones cautivaron al público y es por ello que se ha ganado buenas críticas por su interpretación.

En “Café con aroma de mujer”, Mabel Moreno da vida a la pareja de Iván Vallejo (Diego Cadavid). Ella sufre constantemente los maltratos de su novio, por lo que vive situaciones dramáticas e injustas. La buena actuación de la actriz barranquillera ha sido destacada por los seguidores de la telenovela protagonizada por Laura Londoño y William Levy.

En una reciente entrevista, Mabel Moreno contó que disfrutó mucho trabajar con William Levy y Carmen Villalobos y que pasó buenos momentos trabajando en “Café con aroma de mujer”. Una situación muy diferente a la que vivió años atrás cuando protagonizó una telenovela que odió grabar pero que la ayudó a hacerse más conocida en el medio artístico.

Mabel Moreno interpreta a Lucrecia Valencia en “Café con aroma de mujer” (Foto: Mabel Moreno/ Instagram)

“TORMENTA DE AMOR”, LA TELENOVELA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE MABEL MORENO PERO QUE ODIÓ

En una entrevista que brindó al programa web ‘Autostar TV’, Mabel Moreno reveló que fue protagonista de una telenovela para la cual detestó trabajar aunque el proyecto la ayudó a hacerse conocida.

“A María del Pilar (su personaje en La ley del corazón) le debo mucho, porque es un papel con el cual siento que hubo un antes y un después en mi vida como actriz, además porque te voy a decir una cosa: yo venía de hacer una novela que odié mal, no voy a decir el nombre pero yo era la protagonista”, empezó contando la actriz barranquillera

“Eso sí, el parche de actores era divino, era con Gregorio Pernía que lo amo, pero la novela era un hueso”, agregó Mabel Moreno haciendo referencia al proyecto televisivo que odió grabar.

A pesar de no haber dado el nombre de la producción, los datos de Mabel Moreno señalan que se trata de ‘Tormenta de amor’, una telenovela que estrenó RCN Televisión en 2019 y que estuvo dirigida por Diego Mejía, inspirada en el proyecto cultural “Francisco el Hombre” que resalta la música vallenata.

La ficción relata la historia de Tita Basante (Mabel), una mujer guajira que lucha contra Nuncia Pompeya (Manuela González) por el amor de Domingo ‘El macho’ Cárdenas (Pernía).

A pesar del mal rato que vivió trabajando para esta producción, Mabel Moreno aprendió una lección muy valiosa: que no todo se hace por dinero, pues afirma que aunque le pagaban muy bien, la suma no justificó sus días de coraje y estrés.

Mabel Moreno afirmó que fue tan mala su experiencia con “Tormenta de amor” que estuvo a punto de declinar la propuesta para ser un nuevo proyecto: se trata de ‘La ley del corazón’, serie que tuvo dos temporadas con altos niveles de audiencia.

En este proyecto la actriz colombiana iba a interpretar a una abogada llamada María del Pilar Garcés. Aunque en un inicio iba a rechazar la oferta, terminó por aceptarla por recomendación de su astróloga y resultó un acierto.

“Yo casi nunca hablo de esa novela y aprendí ahí la lección porque a mí me gusta hacer personajes que me reten (...) Venía tan cansada que pensé en tomarme un año sabático, cuando me llaman y me dicen que me tienen un papel para una nueva novela de RCN y, aunque yo pensé en decir que no, mi astróloga me dijo que lo tomara como fuera”, explicó en ‘Autostar TV’.