Vicente Fernández es uno de los mayores exponentes de la música ranchera que desarrolló una extensa carrera desde la década del 50. Fueron más de 70 años los que el cantante dedicó al público, hasta que el domingo 12 de diciembre falleció a los 81 años, dejando desolados a sus millones de seguidores en todo el mundo.

“En Paz descanse Sr Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, expresó la familia en una publicación de redes sociales.

El nombre de Fernández ha estado en el ojo de la tormenta en diversas ocasiones, por sus vinculaciones a escándalos con mujeres que lo han acusado de abusador. Una de las féminas que alzó su voz en protesta es Lupita Castro, una cantante mexicana que tuvo una turbia historia con el músico.

Fernández se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor en 1963, con quien tuvo a Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández (Foto: Vicente Fernández / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON LUPITA CASTRO?

De acuerdo a un video compartido en sus redes sociales, Chente habría violentado a la cantante cuando era una menor de edad. Tuvieron que pasar algunas décadas para que Castro tome el valor de contar la difícil experiencia que le tocó vivir, pero ahora está finalmente lista.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, expresó en un video difundido en Instagram.

La fémina contó que tenía 17 años cuando abusaron de ella, mientras reproducía el video de una entrevista que le hicieron años atrás en Estados Unidos, el cual no habría salido al aire por las influencias del ranchero.

En los últimos años, la también escritora se dedicó a trabajar en su libro, el cual le ha servido para soltar los sentimientos negativos:

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de EEUU de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista...? Nada”.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hice. Tengo datos, y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de Dios, de la palabra y de este aparatito [el celular]. Gracias, nos vemos pronto”.

¿CÓMO SE CONOCIERON VICENTE FERNÁNDEZ Y LUPITA CASTRO?

Según la periodista argentina Olga Wornat, quien recientemente publicó una biografía no autorizada del cantante, Lupita y Chente se conocieron cuando ella trabajaba en el programa “Siempre en domingo”, donde él también estaba laborando.

Al poco tiempo, se dice que “El Charro de Huentitán” le propuso unirse a su equipo musical, a lo que ella aceptó. En una de las reuniones, él le habría dado bebidas alcohólicas, causando que esta se mareara y así pueda abusar sexualmente de ella.

La periodista también señaló que entre ellos hubo una relación extramatrimonial, pero que no pudo continuar porque Chente estaba casado.