‘Lupin’ se ha convertido en el primer gran éxito de Netflix de este 2021. La serie francesa de suspenso y crimen creada por George Kay, está inspirada en un clásico de la literatura y la cultura francesa, el ladrón de guante blanco llamado Arséne Lupin. La primera temporada cuenta con cinco capítulos que están disponibles en la plataforma de streaming desde el 8 enero.

La serie comienza con Omar Sy en el papel de Assane Diop, un hombre inspirado en las aventuras ficticias del ladrón Arsène Lupin, quien se propone vengar la muerte de su padre por las injusticias de una familia rica.

Aunque organiza algunos asaltos y otras tretas, el principal objetivo de Assane Diop es demostrar la inocencia de su padre, Babakar, quien años atrás fue inculpado por el robo de un valioso collar. Sn embargo, para eso deberá desenmascarar al poderoso Hubert Pellegrini.

Omar Sy interpreta a Assane en la serie de Netflix y su gran interpretación está dando de qué hablar en todo el mundo. El actor francés ha trabajado en diversas películas y series de televisión, incluso ha sido galardonado por su talento en la película de 2011, Amigos intocables.

Omar Sy interpreta a Assane Diop en la primera temporada de "Lupin" (Foto: Netflix)

AMIGOS INTOCABLES, LA PELÍCULA MÁS FAMOSA DE OMAR SY

Omar Sy es un actor y comediante francés, conocido por formar el dúo humorístico “Omar et Fred” con el también humorista Fred Testot, y por interpretar a Bakari “Driss” Basali, uno de los protagonistas de la película francesa Intocable junto al también actor François Cluzet.

“The Intouchables” (“Amigos intocables”, en español) es una película francesa de 2011, dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano. Esta cinta obtuvo 21,41 millones de espectadores, el primer puesto en la taquilla francesa en el año 2011, así como el logro de ser la tercera película más vista en la historia de la taquilla francesa.

La historia está inspirada en la vida del conde Philippe Pozzo di Borgo, autor del libro Le Second souffle de Bayard Éditions, tetrapléjico desde 1993 (por un accidente de parapente) y su relación con Abdel Yasmin Sellou, inmigrante con antecedentes penales que entró a su servicio como asistente a domicilio, quien es autor del libro autobiográfico Una amistad improbable, editado en España por Salamandra.

“Amigos intocables” narra la relación entre dos personajes totalmente opuestos y procedentes de entornos diferentes. Uno, Driss, un joven de origen senegalés, vive en un barrio obrero de París, con antecedentes penales, vitalista, descarado, divertido e irreflexivo; el otro, Phillippe, un rico tetrapléjico ya mayor, culto y muy poco espontáneo, que necesita un ayudante personal.

Omar Sy ha participado en muchas producciones en Francia, pero su gran éxito internacional llegó con "Lupin" (Foto: Omar Sy/ Instagram)

Driss acude a la entrevista esperando ser rechazado y con la sola pretensión de poder sellar sus papeles para cobrar el seguro de desempleo. Sin embargo, y para su sorpresa, es contratado, pese a su descaro y a no tener ninguna formación profesional. Los motivos de Phillippe, harto de lidiar con cuidadores que sentían piedad de él, fue el ver que no le tenía compasión alguna y el reto de conseguir que el rebelde joven fuera capaz de realizar un trabajo y adaptarse a unos estrictos horarios y rutinas responsablemente.

Poco a poco, la relación entre ellos se va convirtiendo en la amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar las dificultades de sus respectivos mundos.

Los personajes en la cinta están interpretados por François Cluzet y Omar Sy, respectivamente. Esta película, que contiene drama y comedia, se ha convertido en un fenómeno cultural en Francia, donde fue votada como el evento cultural del año 2011 por el 52% de los franceses.

Omar Sy brilló por su actuación en “Amigos intocables” y en febrero de 2012 recibió el premio César al mejor actor recibiendo elogios de la crítica y el medio artístico. El actor francés también ha participado en otras películas como “X-Men: Days of Future Past”, “Jurassic World”, “Demain tout commence” y “Transformers: The Last Knight”.