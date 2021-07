Luis Miguel es conocido por tener una larga lista de romances con hermosas mujeres, entre ellas está la actriz y cantante Sasha Sokol, conocida por formar parte del grupo “Timbiriche”. Los famosos mantuvieron un romance durante la década de los 80, el cual estuvo oculto por algún tiempo, sin embargo, con los años se han revelado detalles de esta historia de amor.

La vida privada de Luis Miguel ha despertado mucho interés desde que se estrenó su serie biográfica en Netflix, que se posicionó como una de las más vistas en México y otros países de Latinoamérica. La producción, que ya tiene dos temporadas, nos ha mostrado detalles íntimos de la vida profesional y personal del “Sol de México” que han dado de qué hablar.

A demás de sus dramas familiares, “Luis Miguel, la serie” nos ha mostrado los polémicos romances del “Sol de México”. A raíz de esto han salido a la luz quiénes son las mujeres que formaron parte de la vida del cantante, una de ellas es Sasha Sokol, quién recientemente recordó en una entrevista su noviazgo con el intérprete de “La incondicional”.

LUIS MIGUEL Y SASHA SOKOL, MÁS DE 30 AÑOS DESPUÉS DE SU ROMANCE

A principios de los años noventa se vio a Luis Miguel y Sasha Sokol en la entrega de los premios de la revista Eres, publicación de la que fueron portada, y ahí empezaron los rumores sobre un posible romance. Aunque en ese momento no se confirmó nada, años después Rebeca de Alba mencionó en una entrevista para el programa Historias Engarzadas que Sasha Sokol sí mantuvo una relación con “El Sol”.

Incluso, la modelo contó que ella vivía en un departamento junto con la cantante, lugar que visitaba Luis Miguel para ver a su novia. Asimismo, Rebeca de Alba afirmó que a la pareja se le veía muy feliz y que estaban muy compenetrados.

“Una noche se oyeron los mariachis y una voz inigualable, era Luis Miguel llevándole una serenata a su novia, que por supuesto era Sasha. Yo veía a Sasha muy feliz y a él también, muy compenetrados y muy contentos, no sé cuánto duró, pero sí fue uno de los noviazgos más bonitos”, dijo la conductora de televisión.

Por otra parte, en una entrevista para el programa D-Generaciones, la cantante Yuri reveló que en ocasiones salía con Sasha y “El sol”, aunque sentía que hacía mal tercio. “Yo era la amiga de Luis Miguel que hacía mal tercio, porque cuando él andaba con Sasha, Luis Miguel me llamaba: ‘Oye, ¿Quieres ir al cine?’, me decía que iba a ir con Sasha. Entonces cuando se besaban yo disimulaba”, comentó la intérprete de “Con el apagón”.

Tras varios años del romance que vivieron los cantantes, Sasha Sokol recordó en una entrevista ante varios medios de comunicación, el noviazgo que tuvo con el intérprete de “La incondicional”, el cual aseguró no duró mucho tiempo.

“Fue pasajera como novios, pero muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él. Es un cantante magnífico y entiendo el interés que genera su vida para el público”, declaró.

Asimismo, cuando fue cuestionada sobre la serie biográfica de Luis Miguel, Sasha Sokol afirmó que no la ha visto y que no puede dar opiniones sobre ella aunque sabe que es muy exitosa.

“No tengo la menor idea, si no hablo de mi vida privada menos voy a hablar de la de los demás. La serie ha sido exitosa, la gente la ha disfrutado (…), yo no he tenido el placer de ver la serie y no puedo opinar”, señaló.