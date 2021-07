El nombre de Luis Miguel ha estado en boca de todos en los últimos meses gracias al éxito de su serie biográfica de Netflix, que se posicionó como una de las más vistas en México y otros países de Latinoamérica. La producción nos ha mostrado detalles íntimos de la vida profesional y personal del “Sol de México”.

El cantante de 51 años es conocido por tener una larga lista de romances con hermosas mujeres, pues ha sido relacionado con deportistas, cantantes, socialités, modelos, reinas de bellezas y actrices. Luis Miguel es todo un conquistador y varias celebridades han caído en sus encantos como Mariana Seoane, con quien tuvo una breve pero apasionada relación.

A diferencia de sus otras parejas, hay poca información sobre el romance entre Luis Miguel y Mariana Seoane debido a que solo duró poco tiempo. Sin embargo, recientemente, la cantante de 45 años decidió romper el silencio y recordó cómo fue su idilio con “El Sol”.

¿CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y MARIANA SEOANE?

Durante una entrevista para el programa de YouTube que conduce Lucia Méndez, Mariana Seoane recordó que conoció a Luis Miguel en España cuando ella recién terminó su relación con Adolfo Ángel Alva, el cantante de Los Temerarios, por lo que estaba pasando por un mal momento.

Señaló que, en ese tiempo, ‘Micky’ también atravesaba por una situación similar a la suya pues acababa de confirmarse su ruptura con Mariah Carey, con quien sostuvo una relación de tres años. Mariana Seoane señaló que su historia con el cantante fue “bien bonita” pues ambos coincidieron cuando estaban con el corazón roto y se ayudaron a superar a sus exparejas.

“Mi historia con Micky es bien bonita. Lo conocí en España cuando había terminado con el Adolfo y tenía el corazón roto. Nos conocimos en un momento en que yo tenía el corazón roto y él también, venía de su separación con Mariah, donde había sufrido mucho también. Fuimos dos almas que nos encontramos en un momento bien difícil, donde nos sanamos y para mí fue levantar”, recordó la intérprete de “La niña buena”.

La también actriz reveló que para ella y su autoestima fue muy bueno haber salido con el “Sol de México” en aquella etapa de su vida. “Imagínate qué chingón para mi autoestima después de cómo tenía el corazón roto haber salido con Luis Miguel”, dijo.

Mariana Seoane contó que durante su relación con Luis Miguel se mostró auténtica y honesta, pues aseguró que siempre trató de ser una mujer directa y sincera. Sin embargo, considera que su personalidad pudo haberle causado conflictos al intérprete de “La Incondicional” y por ello, su relación sentimental no trascendió.

“Siempre me quiso porque soy así, como he sido siempre, súper auténtica, honesta, muy de frente, sincera, no le hacía creer que era la dulce y a la mera hora por atrás no. Siempre se dio cuenta que yo era una mujer que iba de frente y también eso a los hombres les causa conflicto”, detalló.

Cabe recordar que durante el tiempo que Mariana Seoane y Luis Miguel estuvieron juntos se obtuvo muy poca información sobre su romance, sin embargo, con el paso de los años se han ido saliendo a la luz nuevos detalles de su amorío, considerado como uno de los menos mediáticos de “El sol de México”.

Pese a la ruptura, Luis Miguel y Mariana Seoane se convirtieron en buenos amigos. Incluso, actualmente siguen manteniendo una relación un vínculo de respeto y cariño que ha perdurado por más de 20 años.

“Nos volvimos grandes amigos y lo que está padre es que si al día de hoy lo veo, y nos vemos con mucho amor, con un cariño grande”, afirmó.