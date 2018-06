Luis Rey , el villano de ' Luis Miguel: la serie ', vuelve a ser el responsable de los males que acecharon al 'Sol de México' en sus años de juventud. No solo es el responsable de la quiebra de la empresa, sino un padre sin escrúpulos, capaz de drogarlo con cocaína.



En la nueva entrega de Netflix, Luisito Rey también es una pieza clave en la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, la madre del cantante. En este episodio 'Luismi' recorre Italia y España en busca de su madre y siguiendo su rastro de la mano de su hermano Alejandro.

Tras estrenar 'La Incondicional', las artimañas de su padre lo han llevado a la quiebra y está a punto de ir a la cárcel por evasión fiscal. Después de seguir la pista de su progenitora por la Toscana, en la tierra de su abuelo, Luis Miguel descubre que la última vez que alguien vio a su madre fue en España.



Teniendo en cuenta que la serie está basada en entrevistas y confesiones del propio cantante, podría convertirse en la primera declaración sobre el paradero de Marcela, de quien nada se sabe.



En este episodio se da a entender que la madre de Luis Miguel tuvo que morir una noche, pero no se sabe todavía ni cómo ni por qué. Después de estas revelaciones, el cantante todavía no se ha pronunciado como suele hacerlo. En tanto, las redes sociales no dejan de cuestionar a Luisito Rey por sus maldades.