¿Qué le pasa a Luis Miguel? El “Sol de México” está a puertas de estrenar su temporada 3 de la serie de Netflix que cuenta su vida y ahora se han conocido más detalles de una de las grandes interrogantes de su biografía: la desaparición de su madre Marcela Basteri y el rol que tuvo su padre, Luisito Rey. El intérprete de “La incondicional” ha sido muy receloso con dar detalles de este tema, pero en su ficción salieron algunas luces de lo ocurrido.

Si bien Luismi siempre ha sido muy discreto al momento de hablar sobre su intimidad, con el tema de su madre lo ha sido mucho más. El relato de su vida, aparecido en el gigante del streaming, ha mostrado la incógnita de la ausencia de Marcela Basteri pero no hay más detalles.

Por eso, muchos fans de Luis Miguel esperan que en los últimos capítulos del drama protagonizado por Diego Boneta se conozcan más detalles de lo que se sabe del paradero de Marcela Basteri.

Mientras se espera la temporada 3 de “Luis Miguel, la serie”, un pariente cercano de Luis Miguel ha comentado cómo fue la última llamada que recibió Marcela Basteri de Luisito Rey, cuando estaba en Italia, y otros aspectos más antes de su desaparición.

Luis Miguel y Marcela Basteri en el aeropuerto de Barajas en Madrid en 1985. Un año después, en ese mismo lugar, el 'Sol' vería por última vez a su madre. (Fotos: EFE)

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA LLAMADA ENTRE LUISITO REY Y MARCELA BASTERI?

Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, contó en Ventaneando de TV Azteca que tuvo contacto con su sobrina Marcela Basteri, en Italia, antes de que desapareciera, y que la madre del cantante tenía intenciones de mudarse a dicho país. Sin embargo, una llamada de Luisito Rey lo habría cambiado todo.

“Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Mickey, porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo ‘tía Adua, no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad’”, manifestó a dicho programa.

De acuerdo a su versión, después de esa comunicación telefónica, dejó Italia para irse a España. Luego, la llamó para decirle que se iría a Chile y hasta escuchó a Luisito Rey decirle a Marcela “tráeme la maleta”. “(...) Y le dije ‘¿te vas ahora?’. Ella dijo ‘sí y nos vemos en un mes’. Le dije ‘¿en un mes?’ y que me parecía un poco exagerado. Respondió ‘no, no, tía, no te preocupes, en un mes, en cuanto vuelva te llamaré de inmediato. Y no me ha vuelto a ha llamar’”, relató Adua.

¿POR QUÉ QUERÍA MUDARSE MARCELA BASTERI A ITALIA?

Adua Basteri manifestó que su sobrina Marcela Basteri quería quedarse a vivir en Italia, pero que nunca les dijo si tenía problemas con Luisito Rey. Ella declaró a Ventaneando que, de haber sido ese el caso, ella no la habría dejado irse a España.

“Me dijo ‘¿tía con 20 millones al mes vivimos en Italia? Dije ‘estás bromeando. Me los das y te hago vivir como reina’. Dice ‘porque con el dinero que tenemos en Suiza sacamos 20 millones de intereses’”, detalló.

Luego agregó que “Luisito quería que mi sobrina le firmara para que tener la cuenta corriente a su nombre porque estaba a nombre de Marcela”. También, en otro momento, recordó que Marcela le dijo “‘tía, cuando Micky tenga 18 años se dará cuenta que su padre le ha comido el alma y ya verás qué pasa’”.

¿QUÉ PASÓ CON MARCELA BASTERI?

En la serie, se muestra la última vez que se vio con vida a Marcela Basteri. Fue cuando ella viajó a España para ver a Luisito Rey y Luis Miguel, pero el encuentro con su hijo no se dio. Tras perderle el rastro a su madre, el intérprete de “Culpable o no” buscó apoyo de Mossad, una agencia de inteligencia de Israel, que le informó que su progenitora había sido vista hace menos de un año saliendo de un banco, algo que lo emocionó, pero se descubrió que esa mujer no era Basteri.

Alex, hermano del cantante, al ver detenidamente las fotos e imágenes de esa persona se dio cuenta de que la conocía. Era la mujer que cuidaba la casa de al lado de Las Matas, donde vivieron de niños, y su nombre era María. Esto hizo crecer sus esperanzas de encontrarla. Cuando Luis Miguel, con apoyo de un agente de Mossad, dio con su paradero, lo que les contó los dejó sorprendidos.

Ella les dijo que Tito Gallego, tío del artista, la extorsionó para silenciarla y no cuente la última vez que vio con vida a Marcela en la casa de Las Matas. “Fue Tito. El día de Las Matas, [María] recuerda que escuchó gritos y cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”, le contó Luis Miguel a Alex.