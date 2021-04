Andrés García fue el hombre que le extendió la mano a Luisito Rey para hacer raíces en México y sin duda, lo consiguió. El actor se convirtió en un personaje clave en la vida de Luis Miguel y hasta en alguna ocasión, El Sol creía que el dominicano era su padre.

Hace unos días, el histrión estuvo como invitado en el programa de Yordi Rosado, en donde aseguró que por curiosidad vio algunos capítulos de la primera temporada de Luis Miguel: La serie, y dijo que respecto a su personaje no mintieron en nada, tal cual lo plasmaron en la producción, así fue que sucedieron las cosas.

También habló sobre Luis Miguel, Marcela Basteri y detalló cómo era en realidad uno de los personajes más odiados de la serie: Luisito Rey.

Andrés García dice que se quedaron muy cortos con el personaje de Lusito Rey (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA SOBRE LUISITO REY?

André García contó que el actor que eligieron para que haga de él fue una buena elección y que las cosas si sucedieron como se mostraron en la serie.

Sin embargo, sí mintieron respecto a Luis Rey, padre de Luis Miguel, pues Andrés García asegura que éste era mucho más encantador de lo que se puede apreciar en la historia de la vida de “El Sol”.

Pero no solo era “más encantador”, así como Andrés García resalta lo bueno que era el papá de Luis Miguel, también asegura que era “mucho más cabrón”, así lo dijo en entrevista el veterano galán.

“Luisito Rey era muy encantador y mucho más cabrón, se quedaron cortos. Tenía los dos lados, pero cuando quería conseguir algo, era muy cabrón”, reveló el actor.

Andrés García y Luis Miguel. (Foto: Netflix / Difusión / GDA)

También recordó el día que Luis Miguel le preguntó si realmente él era su padre.

“Una vez me preguntó, me dijo muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común y la sigue teniendo. Me dijo muy serio, a solas, ‘oye, apá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti’”, contó el actor.

“Le dije que sería un orgullo que fuera mi hijo... Él me imitaba de una forma que te podías morir de la risa”, agregó.

Así mismo, Andrés García confesó saber lo que sucedió con Marcela Basteri, sin embargo, el actor no quiso dar más declaraciones al respecto pues asegura que no hablará de temas que puedan lastimar a “Micky” como le dice de cariño a Luis Miguel a quien quiere como a un hijo a pesar del distanciamiento que existe entre ambos.