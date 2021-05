La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” sigue revelando más secretos sobre la vida familiar y personal de “El Sol de México”. En cada capítulo, la producción de Netflix, nos muestra quiénes era las personas que rodeaban al cantante y eran de su total confianza.

Los nuevos capítulos de “Luis Miguel, la serie” nos han dejado ver qué ocurrió en la vida personal y profesional del intérprete de “La Incondicional” desde la muerte de su padre en 1992 hasta ya entrada la década de los 2000.

Y en ese lapso de tiempo hubo varios cambios importantes en quiénes manejaban su carrera, en especial después de la muerte de Hugo López. Entre ellos está José Pérez, a quien vemos en las dos líneas de tiempo de la temporada 2 de “Luis Miguel, la serie”. Pero, ¿quién es en la vida real? Aquí te lo contamos.

José Pérez aparece en las dos líneas de tiempo de la temporada 2 de “Luis Miguel, la serie”. (Foto: Netflix)

LUIS MIGUEL: QUIÉN ES JOSÉ PÉREZ EN LA VIDA REAL

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” nos muestra a José Pérez como el chofer de Hugo López en la línea temporal de los 90 y diez años después como el segundo mánager de “El Sol”, junto con Mauricio Ambrosi.

Sin embargo, desde el inicio de la nueva temporada notamos una actitud bastante sospechosa de su parte, al agendar ese fatídico concierto en Lima, Perú, que le costó a Luis Miguel un severo daño en el oído; y del que se embolsó buena parte del dinero.

La temporada 2 de “Luis Miguel, la serie” también reveló que hay una alianza bastante turbia entre José Pérez y Patricio Robles, quienes, ante la enfermedad de Hugo, buscan quedarse como representantes de Micky.

Pero los seguidores de “El Sol de México” se preguntan si realmente existió este personaje en la vida real. La respuesta es sí. José ‘Joe’ Pérez fue uno de los trabajadores más cercanos de Luis Miguel, aunque en la vida real no era su manager sino su asistente.

Lo que se sabe es que en la vida real José Pérez fue el culpable del distanciamiento entre el intérprete de “Tengo todo excepto a ti” y otro de sus grandes amigos, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Supuestamente ‘El Burro’ quiso hacerle una broma pesada a Joe Pérez, este se molestó y lo acusó con Luis Miguel, quien le reclamó a su amigo que no anduviera haciendo “esas bromitas”.

“Oye, soy tu amigo eh. Yo no soy ni tu empleado, ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a quedar mal, jamás y sabes que te quiero mucho. Y no se vale que te hayan metido m**rda en al cabeza y me estés gritando”, le respondió Van Rankin.

Después de esta pelea no se hablaron por más de dos décadas, hasta el estreno de la serie de Netflix. Luis Miguel y El Burro Van Rankin se reencontraron en 2018, el conductor hasta hizo un cameo en la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”.

Por su parte, Juan Ignacio Cane, el actor que la vida a José Pérez en la serie, explicó que aunque sí hubo un Joe en el mundo real, su personaje es “una mezcla de varias personas, chupasangres y oportunistas que Luis Miguel tuvo en su vida”.