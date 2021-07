Luis Miguel es un personaje que genera comentarios tanto negativos como positivos sobre su vida privada. El cantante mexicano, nacido en Puerto Rico, es uno de los más mediáticos artistas de los últimos tiempos, sobre todo porque reserva su vida privada de manera obsesiva. Por ello, cuando aparece una nueva faceta sobre el “Sol de México”, sus seguidores lo toman como un acontecimiento. Así ha sucedido con la foto que ha subido recientemente el conductor de televisión Jorge “El burro” Van Rankin, donde aparece el artista como futbolista en el Estadio Azteca.

MÁS INFORMACIÓN: Entérate quiénes son sus dos hijos con Aracely Arámbula y cuál es su relación

“El burro” y Micky han sido amigos desde hace más de 20 años. Sin embargo, han roto su amistad en más de una oportunidad por situaciones que no le han gustado a la voz de “Culpable o no” y “Suave”.

El también locutor, sin embargo, ha contado que aprecia y extraña mucho a Luis Miguel, pese a que le ha hecho “la ley del hielo” por una fotografía o una broma.

“Jamás le había pedido una foto y le dije ‘¿una foto no?’ y saliendo de ahí Magda (Bleizeffer, su pareja) me pregunta ¿la puedo subir? y le dije pues súbela... y se armó un pedo y de ahí otra vez no. Me hablaron de la oficina de Luis Miguel que la bajara y la bajé”, contó en una oportunidad.

¿CÓMO LUCE LUIS MIGUEL COMO FUTBOLISTA?

De esta manera, Jorge “El burro” Van Rankin subió una fotografía junto a Luis Miguel en el Estadio Azteca, donde se le ve al artista en short y camiseta, como si estuviera a punto de marcar unos goles.

“Que gran foto me acabo de encontrar. En el Azteca con Luis Miguel hace ya 25 años”, fue la descripción de la foto que hizo Van Rankin.

Además, esta publicación causó divertidos comentarios de los usuarios que le decían que, por esa foto, el “Sol de México” no le hablaría en otros 25 años más.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE LUIS MIGUEL?

Luis Miguel guarda celosamente la información sobre su vida privada, pero se sabe que, en la actualidad, mantiene una relación sentimental con Mercedes Villador, una modelo y nutricionista argentina de 41 años