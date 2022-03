En varias ocasiones hemos escuchado decir que para llegar a convertirse en una estrella infantil y juvenil, los menores deben someterse a todo lo que digan ciertos productores de televisión sin hacer algún tipo de cuestionamiento, incluso si ello atenta contra su integridad. Si bien, este tipo de señalamientos no es algo nuevo, la acusación que hizo, el 8 de marzo, Sasha Sokol contra Luis de Llano, famoso productor de Televisa, sacudió el medio artístico y puso el foco en los abusos que cometen determinados directivos contra quienes buscan alcanzar al éxito desde temprana edad.

Tras lo revelado por la ex Timbiriche, los mensajes de solidaridad no tardaron en llegar. No solo ello, ya que también trajo de vuelta, 24 años después, una controvertida canción de Molotov titulada “El Carnal de las Estrellas”, que habla de este tipo de situaciones a los que son sometidos los menores de edad que buscan la fama en un medio televisivo. Debido a que en el tema se hace mención a este productor, muchos se preguntan si realmente fue inspirado en él o también involucra a otras personalidades.

A continuación, te contamos qué respondió De Llano cuando le preguntaron durante una entrevista si él era el personaje detrás de esa controversial canción.

¿LUIS DE LLANO INSPIRÓ LA CANCIÓN “EL CARNAL DE LAS ESTRELLAS” DE MOLOTOV?

“El Carnal de las Estrellas” fue lanzado en 1998 como parte del Álbum “Molomix”. Es una canción que hace referencia a los directivos de Televisa, a quienes acusan de pedir favores sexuales a toda aquella persona que buscaba debutar en el mundo del entretenimiento.

Por obvias razones, este tema fue censurado en dicha empresa mexicana de medios de comunicación y solo podía verse el video en la década de los 90 por el canal de televisión por cable MTV.

¿Qué decían las letras de “El Carnal de las Estrellas”?

La canción “El Carnal de las Estrellas” mencionaba sin censura todo lo que aparentemente vivían los jóvenes que buscaban la fama. “Quieres volverte una super estrella. No tienes talento ni una vocación y quieres salir en la televisión, que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa”.

“Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas. Se tira a las fresas, también a las nacas. Las baña, las viste, las pinta de güeras (…)”, son parte de las letras del controversial tema.

La mención que le hacen a Luis de Llano en “El Carnal de las Estrellas”

Pero los integrantes de Molotov fueron más allá y mencionaron directamente el apellido de este famoso productor de Televisa.

“Si topas a un tipo de nombre De llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echártela atrás. No te dejes porque aún hay más (…). Este carnal te opera la jeta, te pone las nalgas, te pone las tetas, pero se enoja si no se las prestas porque te corre, te coge y te veta”, se escucha.

¿Qué dijo Luis de Llano cuando le preguntaron si él era “El Carnal de las Estrellas”?

Olallo Rubio, cineasta y guionista mexicano, que fue el director del documental “Gimme The Power”, en el que se cuenta la historia de la banda Molotov, entrevistó al productor Luis de Llano durante la realización de este material. En la conversación le preguntó si él era “El Carnal de las Estrellas”, tras un silencio incómodo de unos segundos, se animó a contestar, pero contando cómo trabajaba.

“Eso dicen por una frase (…). Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperando. Entonces, la siento y le digo: ‘Tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa, en las fotos te ves bien, tienes buen look. Párate, date una vuelta, siéntate y se empieza a poner nerviosa; ahí cambia la situación”, comienza a narrar.

“Pues mira, yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición. ‘¿Una condición?’ [se preguntan]. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: ‘Te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas, pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”, detalló.

¿Existe un catálogo de actrices para explotación sexual?

En otra entrevista con Yordi Rosado, quien le preguntó sobre la existencia de un catálogo con datos de actrices mexicanas que se ofrecían a productores, directivos y políticos para explotarlas sexualmente, Luis de Llano dijo que no sabe nada sobre ello.

“Había un libro para hacer castings que lo tenía [Eugenio] Cobo (director del CEA) y tú escogías actrices para hacer novelas y series. Para mí, yo nunca supe de eso”, manifestó.

LA ACUSACIÓN DE SASHA SOKOL

Después de que Luis de Llano recordó la complicada relación que tuvo hace décadas con Sasha Sokol por la diferencia de edad cuando él tenía 42 años y ella 17, la ex Timbiriche, cansada de que el famoso productor de Televisa hablara una vez más del romance que sostuvieron, según él por poco tiempo, contó su verdad.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39 (…), yo claramente una niña y estuvimos juntos casi cuatro años”, escribió en su cuenta de Instagram.

En su extenso mensaje contó que le costó separarse de él porque era un hombre poderoso en la industria, además de ser su representante y su productor, pues temía que si terminaban, lo cual hizo a los 17 años, su carrera se viera lastimada. Por fortuna, tras contárselo a su familia, esta decidió sacarla de Timbiriche y la mandaron a estudiar fuera del país. “¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”.