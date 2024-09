Luis Carreño, actor de doblaje: "El mensaje de Bob Esponja es propagar el amor y la diferencia”

Lo mágico de dar la voz a personajes animados es que con el tiempo se vuelve parte del ADN del personaje. Y pasa a ser tan característico de su diseño como sus ojos saltones o su cuerpo colorido. Experiencia que la vive Luis Carreño, el actor de voz detrás de personajes icónicos como el Doctor Who, Max Steel y el mismísimo Bob Esponja.

Conversamos con él acerca del mundo del doblaje y la ilusión que representa la figura de la esponja más querida.

La industria del doblaje es amplia pero no muy conocida. Muchos piensan que todo se dobla en México.

Y no es así. Mis hermanos mexicanos son los más grandes a nivel de industria, pero Venezuela también es gigante. En los años 90, estuvimos a la par de México en la cantidad de proyectos, gracias al boom de la televisión por cable. Antes del streaming, la televisión por cable nos abrió puertas a contenido que no llegaba a nuestros países. En Venezuela se dobló las series de Nickelodeon (Kenan y Kel, CatDog, Bob Esponja), HBO, Discovery Channel.

Imagen

Le debemos nuestra infancia a Venezuela.

Y también curiosamente a Perú. La gran empresa de doblaje en Venezuela, Estudios Etcétera, fue fundada a finales de los 70 por el cineasta peruano Mario Robles Godoy (hermano del también cineasta Armando Robles Godoy). Emigró a Venezuela y ahí fundó Etcétera. Productora cinematográfica donde empezamos con nuestro cliente más grande por entonces, TV Globo. Doblamos sus telenovelas, y de ahí surgió la industria del doblaje en Venezuela. Etcétera fue la base, y fue creada por peruanos.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del doblaje?

Yo crecí en los escenarios teatrales. En el doblaje muchas veces se viene de familia. Mi hermano mayor, Frank Carreño, la voz de Pinky en Pinky y Cerebro y el Gallo Claudio, es actor. Yo lo acompañaba cuando iba a los ensayos de teatro por la tarde, hacía los deberes detrás de los escenarios. A los 15 años hice mi primera prueba de doblaje y me di cuenta de que ese era el camino.

¿Haces que tu interpretación sea lo más parecido al actor original o le das tu propio énfasis?

Me acerco mucho a la voz del actor original, Tom Kenny. Tras la muerte del creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, quien murió de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), hicimos un documental de él, donde aprendimos que él y Kenny eran amigos. La voz original del personaje es la que está más cercana de su creador. Luego están los doblajes; cada lengua tiene su propia voz. Pero el original, Tom Kenny, es en inglés. Él conversó mucho con Hillenburg, y yo siempre me acerqué a Tom (habla en voz de Bob Esponja) “porque Bob Esponja está arriba en tonos altos”, pero lo que hice fue ponerle más agudo, un tono más aniñado.

Imagen

A veces no se considera al actor de doblaje como un “actor de verdad”, puesto que no lo ven físicamente. ¿Tú que responderías a eso?

Están completamente equivocados. El doblaje es una rama de la actuación, el 80% de actores de doblaje son también actores de teatro o de televisión. Está dentro del abanico de artes escénicas. Cuando hablamos de actuación, está el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

Bob Esponja fue noticia hace unas semanas por algo curioso: Tom Kenny en una convención declaró que la comunidad neurodivergente, aquellos con el trastorno del espectro autista, se sentían muy identificados con el personaje. Que incluso unos veían a Bob así. ¿Tú has tenido experiencias similares?

Bob Esponja es todo. Todas las comunidades se toman a Bob Esponja para sí misma. La comunidad LGBTQ, el espectro neurodivergente, y eso me hace feliz. Bob trae mensajes a la sociedad que no sabía que necesitaba a finales de los años 90: tolerancia, aceptación al diferente, integración. Estos valores explotan en el nuevo milenio, y Bob traía toda esta carga informativa de valores, en algo tan primario como dar amor a toda costa. Así Bob es de todos, y todas las comunidades se sienten identificadas con él. Pero no me gusta poner a la sociedad en cajas, Bob es amor, Bob es de todos, y su mensaje es propagar el amor y la diferencia.

¿Qué planes habrá para Bob en el futuro? Estamos en su 25 aniversario. ¿Habrá nuevas películas o series?

Estamos grabando nueva temporada, tanto el show oficial de Bob como el Show de Patricio Estrella. Habrá una nueva película en 2025 para el cine, y también estamos preparando unas actividades en Latinoamérica para el aniversario.

¿Cuál es la clave del éxito de Bob Esponja? Pocos personajes son tan queridos como él.

Bob Esponja es un fenómeno mundial. De cada cuatro seres humanos, tres conocen a Bob. Cada cuatro segundos, es mencionado en alguna red social. Bob Esponja es una serie bisagra, porque vive en los dos mundos: está en la generación de la televisión abierta y la generación del streaming, pero inició en la televisión abierta. Y la televisión abierta nos reunía a todos a las 5 a ver a Bob. Porque no había otra opción, no había Netflix para verlo. Tenías que estar frente a los canales de televisión abierta más grandes del país para ver a Bob Esponja. Eso hizo que la fama del personaje creciera rápido, porque lo veía mucha gente a la misma vez. Pero hoy eso cambió. Hay pocos personajes icónicos porque el streaming se come todo. La gente no llega a ver nada porque pasan más tiempo buscando series que viéndolas, dado que hay mucho contenido. Bob nació en la era de Michael Jackson, de Madonna, ahora es diferente, hay muchos productos desechables.

AUTOFICHA

“Soy Luis Carreño. Soy venezolano de nacimiento y ciudadano americano por naturalización. Soy actor desde 1991, tengo una carrera de 32 años. He estado en más de 30 obras de teatro. He ganado el Premio Nacional a Mejor Actor Infantil en Venezuela”.

“Grabaré nuevos episodios de Bob Esponja, además de la nueva película. También estoy doblando en shows como Dino Ranch. También estoy preparando una gira por toda Latinoamérica, un espectáculo de stand-up comedy de nombre ‘Crónicas de un actor de voz’”.

“Algunos de los personajes más reconocidos que me han tocado hacer son Bob Esponja, Max Steel, Perro de CatDog, Martin Mistery, Tenia de My Hero Academia, DJ Jazzman en Beyblade, Gandhi en Secundaria de Clones; Starscream en Transformers, Icaro Tatsumura en Goleadores”.

