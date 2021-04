Ludwika Paleta es una de las actrices más queridas por el público mexicano gracias a su larga carrera en televisión. La intérprete de origen polaco se ha caracterizado por mantener su vida familiar en privado y alejada de los escándalos. Sin embargo, esto no significa que ha estado exenta de las polémicas, sobre todo respecto a su divorcio con Plutarco Haza, su expareja.

La protagonista de “Madre solo hay dos” actualmente tiene 42 años y una hermosa familia. Es madre de tres hijos: Nicolás, Bárbara y Sebastián. Estuvo casada dos veces, primero con Plutarco Haza y luego con Emiliano Salias Occelli, su actual esposo.

Ludwika Paleta conoció en un bar a Plutarco Haza, con quien se casó y tuvo un hijo al que llamaron Nicolás que nació el 11 de noviembre de 1999. La actriz tenía 21 años cuando se convirtió en madre por primera vez. Lamentablemente el matrimonio fracasó y se separaron.

LUDWIKA PALETA Y PLUTARCO HAZA: POR QUÉ SE DIVORCIARON SEGÚN LA ACTRIZ

Plutarco Haza y Ludwika Paleta se casaron el 18 de abril de 1997 y casi tres años después nació Nicolás, su único hijo en común. La actriz formó una linda familia al lado de Plutarco, sin embargo, no todo fue felicidad porque surgieron problemas que afectaron la relación.

Tras rumores de infidelidad, Ludwika Paleta y Plutarco Haza anunciaron su separación en agosto de 2008, pero fue hasta abril de 2010 que firmaron el divorcio.

Fue así que los actores le pusieron fin a su historia de amor tras nueve años de matrimonio. Aunque la noticia acaparó los titulares de los medios de espectáculo mexicanos en 2008, ni Ludwika Paleta ni Plutarco Haza explicaron cuáles fueron los motivos de su separación.

Sin embargo, Ludwika Paleta se animó a hablar sobre su separación con Plutarco Haza durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda. En la entrevista publicada en Youtube, la actriz recordó esta etapa difícil en su vida y por qué se divorció de su expareja.

“Yo me divorcié muy joven, entonces creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, que además que creo eso también es una concepción muy errónea”, contó.

Si bien Plutarco Haza dijo en 2020 que la separación significó un duro golpe para él a tal punto que pensó en dejar la actuación, Ludwika Paleta también se sinceró y reveló los detalles que la llevaron a poner fin a su matrimonio:

“No quiero que suene feo, porque mi matrimonio me dio muchas cosas, una de las más preciadas que amo en el mundo es Nicolás (su hijo), pero yo tenía que vivir otra cosa; me liberé, me quité tantas cosas de encima y me convertí en otra persona, aprendí mucho”, le dijo la actriz a Mara Patricia Castañeda.

Tras su separación, la actriz dijo que comenzó a salir “con uno y con el otro, con algunos que dices: ‘Ay, Dios mío’, pero si uno no hace esas cosas, ¿cómo va a aprender? Las experiencias se viven y si te sirve, chingón. Si aprendiste de ella, mejor para ti, porque no vas a volver a caer en el mismo hoyo”.

“Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. Nos amamos, nos disfrutamos, nos reímos juntos, nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos; yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tonterías”, agregó sobre Emiliano Salias Occelli, su actual pareja.