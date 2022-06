Lucero y Mijares estuvieron casados durante catorce años y tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. Los cantantes llegaron a ser una de las parejas más queridas de México, incluso su boda religiosa fue transmitida en vivo para millones de espectadores en Latinoamérica.

Aunque formaron una linda familia, la relación llegó a su fin hace casi diez años. Fue en marzo de 2011 cuando la pareja anunció su separación para la sorpresa de sus seguidores y del medio artístico mexicano.

Ahora, ya divorciados, Mijares reveló que se ven más que cuando estaban casados. A demás, el intérprete de ‘Para amarnos más’ confesó que la relación actual es tan buena que son buenos amigos y comparten muchos momentos en familia.

En marzo de 2011, los artistas dieron a conocer el fin de su matrimonio tras 14 años juntos (Foto: Mijares / Instagram)

LUCERO Y MIJARES, MÁS UNIDOS QUE CUANDO ESTABAN CASADOS

En un encuentro con la prensa en República Dominicana, Manuel Mijares contó que su relación actual con Lucero es muy buena. Incluso, se ven más que cuando estaban casados.

“Ahora nos vemos más que cuando estábamos casados, y hasta vecinos somos”, aseguró Manuel Mijares, de acuerdo con TVyNovelas.

El cantante de “El privilegio de amar”, quien sostiene una relación amorosa con Pita de la Vega, también detalló que mientras eran esposos los compromisos laborales los mantenían separados.

Lucero y Mijares tienen dos hijos: José Manuel y Lucerito (Foto: Lucero)

“Cuando estábamos casados a ella le tocaba grabar novela en Argentina y a mí disco en Estados Unidos. Ahora, como pareja divorciada, nos encontramos más, con mucho cariño y respeto; nos queremos muchísimo y somos buenos amigos”, reveló.

Mijares contó que ser vecino de Lucero es una muy buena decisión, ya que así sus hijos han podido convivir con los dos sin problemas y compartir más momentos en familia.

“Porque nuestros hijos no tuvieron que vivir una división de tiempos entre nosotros; eso de que, una semana con el papá y otra con la mamá aquí no sucede”, explicó el cantante.

Lucerito siempre escucha los consejos de sus padres Lucero y Manuel Mijares. (Foto: Instagram/ Lucero)

“Estamos solo a unos pisos de diferencia; eso ha hecho que ellos hayan podido crecer conviviendo más con los dos; nos hemos organizado muy bien”, detalló.

El intérprete de 64 años dio a conocer que fue él quien le planteó a Lucero que vivieran muy cerca por el bien de sus hijos. Los detalles los reveló en una entrevista con Jordi Rosado en diciembre de 2020.

“Cuando nos separamos [le dije]: ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto? Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro”, relató.