La cantante y actriz mexicana Lucero inició su carrera televisiva desde que era una niña. Uno de los programas donde empezó fue “Chiquilladas”, donde compartía sketch con Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido en el mundo artístico como Aleks Syntek, quien fue novio en esa época.

“Chiquilladas” fue un programa mexicano de televisión hecho para niños en donde se podían ver diversos shows desde musicales, parodias y sketch de telenovelas. Fue en esta producción donde Lucerito coincidió con otros artistas famosos de niños. Entre ellos destacan Carlitos Espejel, Claudia Ivette Castañeda, Lucero, Ivonne Ivette, Anahí, Norma Pérez y Rosaura Pérez.

Lucero y Aleks Syntek donde actuaron juntos haciendo la parodia de la famosa caricatura “Popeye”. En el divertido sketch, “La Novia de América” interpretó a Oliva, mientras que el cantautor mexicano dio vida a Brutus.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE LUCERO Y ALEKS SYNTEK CUANDO ERAN NIÑOS?

El actor y cantante Aleks Syntek, durante una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, reveló detalles que nunca antes había dicho respecto a la relación que sostuvo con la cantante Lucero.

“Fui novio de Lucero, pero fue al poco tiempo que iniciamos a andar que la llamaron para hacer a Chispita y, de ahí, como ya pasó a ser San Ángel, pues ya no la veía”, contó el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas.

¿CÓMO FUE EL PRIMER BESO DE LUCERO Y ALEKS SYNTEK?

El cantante narró cómo fue el amorío que tuvo con Lucerito, de quien aseguró él estaba enamorado, y recordó cómo fue uno de sus primeros besos. “Éramos así de qué nos agarrábamos la manita e incluso hubo un beso así de Pac-Man”, dijo entre risas Alex Syntek.

¿QUÉ ANÉCDOTA TUVO LA RELACIÓN DE LUCERO Y ALEKS SYNTEK?

Alex Syntek contó una anécdota que tuvo con su entonces ‘suegra’, la mamá de Lucerito, quien lo regañó por decir que “ya estaba casado con su hija”.

“Hicimos una representación de la cenicienta, ella era la cenicienta y yo el príncipe, grabábamos y luego pasábamos a una covachita, dónde nos cambiábamos de ropa y yo ya no me quería salir de ahí, entonces llegó la mamá y me dice ‘Alex ya salte’, y le digo no ya estamos casados porque hasta hubo ceremonia”, contó entre risas el cantante.

¿QUIÉN ES ALEKS SYNTEK?

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido en el mundo artístico como Aleks Syntek, es un cantautor y productor mexicano. Ha obtenido siete nominaciones a los Premios Grammy Latinos, una nominación al premio Grammy, cinco nominaciones a los premios MTV latinos, y fue ganador de dos premios Billboard latino. De igual forma, obtuvo el premio Ariel de la academia de Cinematografía Mexicana a la mejor música de película.