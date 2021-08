¿Qué pasó con Lucero y Michel Kuri? La cantante mexicana estaría soltera, según medios de México, a poco de su debut como jurado en el programa “El Retador”, donde compartirá con su exesposo Manuel Mijares. Todo esto ha generado una serie de especulaciones sobre la realidad sentimental de la artista.

Lucero y Kuri oficializaron su relación en 2012, dos años después de que la artista se divorciara de Mijares. De esta manera, “La novia de América” ha tenido una relación de 9 años que, especulan, habría terminado.

Además, ante esta noticia, los periodistas y seguidores en redes sociales se han preguntado si esto también significa que Lucero y Mijares podrían retornar su relación sentimental que cautivó a México.

Ambos no solo tienen una gran relación de amistad, sino que han brindado espectáculos musicales juntos a lo largo de los últimos años. Por la pandemia del COVID-19 debieron pasar a la virtualidad pero su complicidad no se ha terminado.

¿LUCERO Y MICHEL KURI TERMINARON SU RELACIÓN?

Lucero y Michel Kuri habría terminado su relación, de acuerdo al anuncio que hizo Juan José Origel, un periodista de espectáculos. En el programa “Con Permiso”, dijo que “Lucero ya anda soltera”.

“A mí me contaron por ahí que Lucero ya anda soltera... No sé por qué no he podido hablar con mamá Lucero”, dijo el comunicador al señalar que no revelará sus fuentes y que buscará la confirmación de Lucero.

Mientras tanto, la cantante mexicana no se ha pronunciado en ningún medio de comunicación ni en sus redes sociales sobre los rumores de su ruptura. Sin embargo, en Instagram, sí comentó su próximo debut en “El Retador”.

¿QUÉ HA PASADO CON LUCERO Y MIJARES?

Lucero y Mijares tuvieron un matrimonio de 14 años que decidieron terminar, en los mejores términos, en mazo de 2011.

La pareja era muy querida por todo México y, ante los rumores de una posible reconciliación sentimental, ha dejado a muchos con las expectativas bien altas.