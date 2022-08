En los años 90, Lucero y Manuel Mijares, eran de los artistas más solicitados en todo México, por lo que el inicio de su relación fue un hecho impactante para sus miles de fanáticos. Tan mediática era su relación, que llegaron a transmitir en vivo su unión religiosa. Ahora, tras su separcaión, son buenos amigos y hasta tienen proyectos juntos.

Con el pasar de los años, la relación entre los cantantes se encaminó muy bien y todo parecía estar de la mejor manera posible, aunque eso no quita que hayan tenido algunas discusiones privadas, como las que protagonizaron en su luna de miel y que años después se conocería gracias a diversas entrevistas que dieron.

El punto más alto que su matrimonio se dio cuando trajeron al mundo a dos hijos, quienes hoy ya están grandecitos y buscan abrirse paso en lo que más les gusta hacer. Es más, se sabe que Lucerito Mijares, la menor, quiere seguir los pasos de sus dos papás, pues sueña convertirse en una gran cantante.

Sin embargo, en el 2011 el amor se acabó y se confirmó que ambos se divorciarían, iniciando nuevos caminos por separado. Incluso, con el tiempo, se conoció que ambos iniciaron nuevas etapas en su vida romántica, dando por cerrada aquella en la que los unió por muchos años.

Lo que no se acabó fue la buena onda entre los dos y una amistad que, sin dudas, va a permanecer la mayor cantidad de tiempo posible. Precisamente, esa relación que upo perdurar con el tiempo, fue lo que los llevó a unirse nuevamente para armar una gira musical en conjunta, la cual denominaron “Hasta que se nos hizo”.

¿QUIÉN GANA MÁS POR LA GIRA “HASTA QUE SE NOS HIZO”?

Si bien los dos fueron esposos y ahora son muy buenos amigos, en los negocios y en el trabajo es importante mantener las cosas claras para que, a futuro, no haya problemas, por lo que tienen estipulado muy bien la repartición de dinero al momento de hacer las cuentas de la gira en cuestión.

En una entrevista con el programa “Hoy día” de Telemundo, la pareja tuvo una amena conversación con la reportera ‘Chiquibaby’, quien tuvo la osadía de preguntar por quién era el cantante que recibía más dinero.

Lejos de molestarse por la pregunta, pues muchos considerarían que es un tema estrictamente privado, la ‘Novia de América’ respondió que ambos ganaban por igual.

“Hablando en serio, una de las herramientas básicas para que un dueto, una dupla funcione, hablando en moneda, es que los dos perciban lo mismo”, confirmó Lucero.

¿LUCERO Y MANUEL MIJARES PUEDEN RETOMAR SU RELACIÓN?

En otra entrevista, específicamente con el programa “Despierta América” de Univision, ambos artistas fueron consultados sobre una posibilidad de iniciar nuevamente su relación en unos años, lo cual fue totalmente descartado por Lucero.

“Eso de volverse a casar y de regresar, y de volver a volver, ya no se usa. Solo Jennifer Lopez porque ella es especial, pero nosotros no. A lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que nos va muy bien cantando juntos y ya. O sea, cantamos y ya, cada quien para su santo, y así muy felices”, manifestó Lucero.

