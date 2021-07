Desde el inició de su carrera artística en los 80, la cantante mexicana Lucero ha participado en diversos programas de televisión y películas; así como ha desarrollado un amplio repertorio musical, que la han convertido en una de las estrellas latinas con mayores niveles de ventas.

Entre algunos de sus proyectos protagónicos se encuentran ’'Cuando llega el amor’', ’'Por ella soy Eva’', ’'Soy tu dueña’' y ’'Mañana es para siempre’', éxitos que cautivaron a millones de familias alrededor del mundo.

Si bien su impecable carrera y enorme carisma le otorgó el alias de ’'La Novia de América’', algunos escándalos han rodeado a la cantante en sus más de 40 años dedicados al público. Conoce a continuación los más sonados enfrentamientos de la también presentadora de televisión.

LA AMENAZA A UN PERIODISTA

En el 2003, Lucero terminó involucrada en un gran escándalo por culpa de uno de los miembros de su seguridad. Durante la rueda de prensa de la obra de teatro ’'Regina’', donde tenía el rol protagonista, la actriz tuvo un roce con uno de los periodistas.

La tórrida discusión se extendió y las cosas se salieron de control, por lo que uno de sus guardaespaldas no dudó en golpear a los corresponsales y sacar su arma. El desagradable momento fue registrado en video y un día después, Lucero brindó una conferencia para colocar paños fríos en el tema y explicar lo sucedido.

SU RESPUESTA AL POLÉMICO VIDEO DE SU MADRE

Hace algunos años, un video subido de tono protagonizado por la madre de la ex esposa de Mijares fue motivo de preguntas en otra conferencia. Sin tapujos, los periodistas cuestionaron a la cantante, quien cansada del cargamontón respondió:

“No me hablen de esas tonterías. Yo lo he dicho, no sé cómo sucedieron los hechos porque yo no estaba presente en el momento”. Debido al incómodo suceso, su madre decidió aclarar el tema en un comunicado de prensa.

¿LUCERO CAZA ANIMALES?

Una serie de fotos protagonizadas por la cantante y su pareja, en el 2014, desató la indignación de los defensores de animales. Una revista de espectáculos compartió la imágenes que expone a los novios posando junto al cuerpo de animales que se deduce ellos habrían disparado.

GABRIELA SPANIC ARREMETE CONTRA LUCERO

La filtración de un audio expuso la mala relación que tendrían las actrices. Al parecer, Gaby habló mal de la intérprete de ’'Hasta que amanezca’', con quien compartió cámaras para la telenovela ’'Soy tu dueña’'.

Estas declaraciones sorprendieron a Lucero, quien declaró al programa ’'Hoy’' que no tenía conocimiento del fastidio hacia su persona: “Lo que yo me acuerdo es que nos llevábamos muy bien. Trato de no meterme en cosas que no sean cien por ciento positivas”.