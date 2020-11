Lisa Simpson es un personaje principal de la serie animada “The Simpsons” , que se ha mantenido vigente durante 30 años, divirtiendo al público con las ocurrencias de la familia amarilla y los habitantes de la ciudad de Springfield. Lisa es la hija mediana de Homero y Marge Simpson, y la hermana de Bart y Maggie.

Representa la niñita de ocho años superdotada, activista , idealista, responsable y frustrada; cuyas ganas de hacerse mayor y querer ser tratada como una persona adulta chocan constantemente con su edad y crecimiento.

Lisa fue creada por el caricaturista Matt Groening y, a lo largo de la historia, la hemos visto reflexionar sobre lo que la rodea, luchar por sus ideales, meterse en problemas, pero también enamorarse. El sitio web “Screenrant” hace un repaso de todos los novios que ha tenido Lisa Simpson, esta lista es más larga que la de Bart.

Ralph fue el primer novio de Lisa (Foto: FOX)

1. Ralph Wiggum: Ralph fue el primer novio de Lisa. El adorable hijo tonto del jefe Wiggum ha hecho algunas apariciones memorables como invitado en “Los Simpson”, como en el capítulo “I Love Lisa” de la cuarta temporada. Es un episodio de San Valentín en el que la bien intencionada Lisa se apiada de Ralph, es una de las primeras entregas más dulces de Los Simpson y un episodio divertidísimo.

2. Nelson Muntz: El matón de Springfield tuvo una relación corta con Lisa en “Lisa’s Date With Density”. Aunque estaban lejos de ser compatibles, sacaron lo mejor del otro durante el episodio y demostraron tener una química inesperadamente adorable

3. Colin: Colin es el ecologista irlandés que le roba el corazón a Lisa en la película de Los Simpson. No se sabe mucho sobre él, salvo que no ha sido visto desde la película y su padre no es Bono.

4. Blake Negro: En el episodio “El gran Phatsby” conocemos a Blake Negro, otro interés amoroso de Lisa. Era un niño rico que nunca antes había conocido a alguien con moral. Salen por un corto periodo de tiempo y la pasan bien juntos.

5. Brendan: Ed Sheeran interpretó a un músico llamado Brendan de quien Lisa se enamora en una parodia de “La La Land”, lo que provocó todo tipo de travesuras en los programas de talentos, la división Este / Oeste de Springfield.

El matón de Springfield tuvo una relación corta con Lisa en “Lisa’s Date With Density” (Foto: FOX)

6. Jack DeForest: Jack es un niño nuevo en la escuela primaria Springfield. Consigue el papel de Rick en la producción escolar de Casablanca, en la que Lisa es la protagonista femenina: el interés romántico de Rick. Aunque Milhouse hace de todo para quitarle el papel a Jack y poder estar cerca de Lisa, Jack y Lisa terminan juntos.

7. Mella: Michael Cera de Superbad encanta a Lisa en un especial de San Valentín donde se muestra como un niño educado y amable. Sin embargo, Lisa finalmente se desanima del personaje por su evidente inseguridad, lo que provocó su eventual confesión de que él no es bueno y tiene un don divino para mentir a las damas.

8. Thelonius: Con la voz de Frankie Muniz, Thelonious es un nerd de los libros que lleva el nombre del icónico jazzista Thelonious Monk. Lisa se encuentra brevemente con él en la ambiciosa “Trilogía del error”. El público solo pudo ver a él y Lisa compartir una breve tarde y pasarle bien.

9. Luke Stetson: Es el chico de con quien Lisa sale en “Dude Where’s My Ranch”. Luke se destaca por algo más que Lisa, asumiendo que su hermana Clara era su novia secreta en una mezcla clásica de Mystic Pizza . . ¡Y Clara es el interés amoroso de Bart en el episodio!

10. Luca $: Interpretado por Zach Galifianakis, Lucas Bortner es un aspirante a comensal competitivo con el que Lisa sale durante el episodio “Luca $”. Marge lo desaprueba porque ve matices de Homero en el niño, lo que la lleva a cuestionar sus decisiones románticas.

11. Jesse Grass: Jesse, interpretado por Joshua Jackson, es un adolescente rompecorazones estrella de Dawson’s Creek en los 90. Ama los árboles y es “vegano de nivel 5”. Jesse May y Lisa se conocen mientras protestaban por la destrucción ambiental causada por los planes de construcción de Rich Texan.

Colin es el ecologista irlandés que le roba el corazón a Lisa en la película de Los Simpson (Foto: FOX)