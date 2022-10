Christian Bale forma parte del elenco de la nueva película “Amsterdam”, dirigida y producida por David O’Russell. Aunque fue esperada con mucha expectativa, la cinta de drama histórico y comedia va camino a convertirse en uno de los grandes fracasos de 2022.

Pese a que tiene un reparto lleno de estrellas del cine, como Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Robert De Niro, entre otros; “Amsterdam” no logró la acogida esperada ya que a nivel de taquilla recaudó apenas 6,5 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Una cifra muy baja frente a los 80 millones de su presupuesto.

Con motivo del estreno de “Amsterdam”, Christian Bale brindó una entrevista en la que dio a conocer varios detalles sobre su carrera. Entre algunos de ellos, destacó cuando el actor británico afirmó que perdió cinco papeles frente a Leonardo DiCaprio en los 90. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo contamos.

Christian Bale forma parte del elenco de la nueva película “Amsterdam”, que se estrenó el 7 de octubre de 2022 en los Estados Unidos (Foto: Getty Images)

LOS TRABAJOS QUE CHRISTIAN BALE PERDIÓ FRENTE A LEONARDO DICAPRIO

En entrevista con “GQ”, con motivo del estreno de la película “Amsterdam”, Christian Bale compartió anécdotas y reflexiones sobre su carrera. Entre las que más destacó fue cuando reveló que perdió “como mínimo cinco papeles” frente a Leonardo DiCaprio durante la década de los 90.

En ese sentido, Christian Bale halagó el trabajo de Leonardo DiCaprio dentro de la industria. El actor de “American Psycho” destacó el talento del protagonista de “Titanic” señalando que “es fenomenal”.

“Mira, hasta el día de hoy, cualquier papel que alguien obtenga, es solo porque él [Leonardo DiCaprio] lo ha rechazado de antemano. No importa lo que nadie te diga. No importa cuán amigable seas con los directores. Todas esas personas con las que he trabajado varias veces, todas le ofrecieron cada uno de esos papeles a él primero”, declaró el actor británico.

A Christian Bale se le considera uno de los actores del estilo de método más importantes de su generación (Foto: Getty Images)

Pero, ¿qué papeles perdió Christian Bale frente a Leonardo DiCaprio? El actor ganador de Dos Globos de Oro no logró obtener el personaje de Jack en “Titanic” (1997), que lanzó a la fama a DiCaprio.

Otro papel que perdió Christian Bale fue el de Anthony Swofford en “Jarhead” (2005) y en “El renacido” (2015), papel con el que DiCaprio obtuvo su primer Oscar.

Christian Bale señaló que no se lo toma de modo personal. Por el contrario, el intérprete de 48 años está muy agradecido con los papeles que ha interpretado y reconoció la gran labor de su colega DiCaprio, según SensaCine.

“¿Sabes lo agradecido que estoy de recibir cualquier maldita cosa? Quiero decir, no puedo hacer lo que él hace. Tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Pero sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a él en Hollywood le deben sus carreras a él, sea cual sea el proyecto que sea”, afirmó al medio “GQ”.