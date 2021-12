La actriz Carmen Salinas quien ha participado en innumerables telenovelas de Televisa y que actualmente atraviesa por un delicado estado de salud, durante muchos años ha sido considerada una de las artistas más reconocidas y famosas en el mundo de la actuación. Su gran talento en las telenovelas y películas la hicieron una persona muy querida por sus miles de fanáticos.

El éxito le ha sonreído a Carmen Salinas desde hace muchos años e incluso llegó a ser diputada, este fue otro de los logros que consiguió la actriz y productora nacida en Coahuila (México). En ese sentido, muchos resaltan lo talentosa que es la también empresaria y que todo lo pudo conseguir a base de esfuerzo a pesar que solamente logró terminar la primaria.

Carmen Salinas es una actriz muy reconocida en todo el mundo.

El pasado 11 de noviembre del 2021, los seguidores y fans de Carmen Salinas, al igual que sus familiares y amigos de trabajo quedaron sorprendidos con la repentina noticia de que la actriz había sufrido un derrame cerebral y fue internada en un hospital de la colonia Roma (Ciudad de México).

Tras este hecho los seguidores de la actriz han continuado buscando información respecto a la productora y empresaria, sobretodo, en temas respecto a su educación.

¿POR QUÉ CARMEN SALINAS SOLO LLEGÓ A TERMINAR LA PRIMARIA?

Se debe tener en cuenta que Carmen Salinas quien nació en Torreón (Coahuila) y provenía de una familia numerosa pero con bajos recursos económicos. Pese a ello, esto no fue motivo para que la actriz pueda superarse profesionalmente y fue así como incursionó en el mundo artístico de México desde muy joven.

En el aspecto académico, la familia de Carmen Salinas la apoyó únicamente para que pueda concluir sus estudios de educación primaria y según algunos medios indican que ella estudió en la Escuela Primaria Alfonso Rodríguez de Torreón.

Ante su difícil situación económica, Salinas dejó sus estudios y se dedicó de lleno a su trabajo como actriz y quien la apoyó siempre fue su hermana Josefina.

Carmen Salinas Lozano es una actriz, imitadora, comediante, política y empresaria teatral mexicana.

CARMEN SALINAS Y SU VERSIÓN RESPECTO A SU EDUCACIÓN

Transcurría el 2017 cuando Carmen Salinas brindó algunas declaraciones respecto a su educación y por qué solamente culminó sus estudios primarios. Las expresiones de la artista las dio cuando aún era diputada plurinominal del PRI en México.

“Yo vengo de una familia de bajos recursos, éramos más de 10 hermanos y mis papás se la veían duro para darnos educación a todos. Cuando terminé la primaria me dijeron que podían apoyarme para seguir en la secundaria, pero yo no quise, primero porque vi como batallaban, y segundo, porque la neta me gustaba más esto de la artisteada”, expresó según el portal almomento de México.

Carmen Salinas también llegó a ser diputada en México.

Asimismo, refirió que ella no quería “estudiar matemáticas ni eso, quería salir en las películas y en las obras de teatro, me imaginaba con mis lentejuelas y mis vestidos así todos brillosos cantando en un escenario”.

Finalmente, la actriz mencionó que la gente critica según como le va en la vida a una determinada persona.

“Yo nomás terminé la primaria y soy actriz, productora y ahora diputada, me ganó mi buena lanita aunque eso sí, me levantó tempranito chambear duro en lo que me gusta”, sentenció.

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.