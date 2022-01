Quienes vamos en la vida sin agenda, ingresamos a este mundo raro con cierta curiosidad. Así llegué a Lolas Papelería, una compra con el propósito de mantener en orden el 2022. Y así fue como Brenda Osorio y Lulú Hinojosa abrieron la puerta para contar que Lolas Papelería nació al frustrarse un sueño para concretar otro.

Brenda cuenta lo que fue esta aventura:

¿Cómo surgió el nombre?

Cuando iniciamos el proyecto, no teníamos el nombre pensado, nos costó bastante definirlo. Nuestra idea era que sea un nombre de mujer, fuerte. Teníamos algunos nombres, pero Lolas nos gustó porque al estar en plural, nuestra idea de marca es formar una comunidad. Entonces las trabajadoras Lolas somos todas, incluye a todas las mujeres y personas que quieran participar.

Tienen agendas, libreta, libros... ¿El fuerte son las agendas?

Por esta temporada son las agendas, pero el resto del año son libros. Tenemos desde libros de esoterismo, como el tarot o astrología, también de creatividad, referidos a escritura y arte, también de feminismo y de bienestar.

¿Qué tipo de público tienen?

La mayoría es mujer, el 95%. Los hombres que compran por lo general lo hacen como regalo para mujeres.

¿Cómo fue el año de la pandemia para ustedes?

Nosotras nacemos en plena pandemia, en octubre de 2020. Empezó todo en marzo y lo creamos en octubre. Nació porque nuestros planes quedaron truncados por la pandemia. (Ambas pensaban viajar fuera del país).

EL SUEÑO HECHO REALIDAD

Ambas son administradoras de hoteles y restaurantes. Se conocieron trabajando en una heladería de Barranco mientras trabajaban, y planearon abandonar el país en busca de oportunidades. Vendieron sus cosas y se alistaron para viajar. La pandemia rompió en pedazos ese sueño, pero otro irrumpió con fuerza: un sueño escondido.

“Para mí fue como un golpe. No tenía trabajo, ni casa, nada. Me tuve que quedar acá y creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque no sé qué hubiera sido de mí en Australia con esta situación”, comenta Brenda. Así nació Lolas Papelería.

¿Qué público compra agendas?

“El público al que nosotros llegamos tiene un rango que es muy amplio, desde 18 o 19 años hasta 40 años. Es un público que está apasionado, no solo por el tema de las agendas, sino por el papel. Tienen un amor por el papel, por tocarlo, por verlo, por olerlo. Lo particular de las agendas es que cada una tiene una temática diferente. Por ejemplo, tenemos agendas enfocadas en temas del tarot. Tenemos estas agendas más astrológicas de una colección que se llama Bruja Moderna, cada una es de distintas colecciones. También hay una colección llamada Happimess. Este año tenemos más de 10 diferentes colecciones de agendas para diferentes públicos”, cuenta Brenda.

“Nosotras iniciamos en octubre vendiendo agendas, y fue todo como muy pequeño porque no nos conocían, estábamos probando, pero tuvimos una fortaleza: Monoblock nos respaldaba. Ellos en su página empezaron a publicar que si alguien quería comprar una agenda de Monoblock, podían conseguirla en Lolas”, añade.

¿El plan a futuro es crear sus propios productos?

Sí, nuestra idea es empezar a crear productos ilustrados siempre, trabajar con ilustradoras peruanas porque queremos visibilizar el trabajo de las ilustradoras peruanas, ese es nuestra meta del próximo año. También queremos aumentar la variedad de nuestra línea editorial.

¿Están en tiendas online como en librerías?

Sí, estamos en librerías como Books & Co en Surco, estamos entrando a otras librerías en Barranco como La Rebelde, y tenemos un punto en Miraflores, que es la tienda Ramón Ribeyro. Ahí las personas pueden ir a elegir su agenda y verla.

DATOS

La venta es pòr delivery, en redes sociales como Instagram, o en pequeñas tiendas y librerías.

La sala de ambas se ha convertido en una pequeña tienda, donde la clientela puede descubrir el impresionante mundo de las agendas.

Puedes ver sus productos en la cuenta de Instagram https://www.instagram.com/lolaspapeleria/