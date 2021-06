El famoso actor bonaerense Michel Brown recordó sus inicios durante un evento por el 30 aniversario del estreno del programa argentino de entretenimiento “Jugate Conmigo”, que marcó el debut en la televisión del hoy conocido galán de “Pasión de Gavilanes”.

En el programa “Corta por Lozano” se realizó un homenaje Cris Morena, conductora y productora de “Jugate Conmigo”, con quien se recordó el gran éxito que salió al aire entre 1991 y 1994, y que le brindó la oportunidad de hacerse conocidos a varios jóvenes, entre ellos Michel Brown, entonces de apenas 17 años, y que hasta ahora sigue agradecido por la oportunidad.

“Quería ser parte de este homenaje, aunque sea con este saludito y mandarte un beso. Felices 30 de esta maravilla de programa”, fueron las sentidas palabras del actor de talla internacional y que emocionaron a Cris Morena.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE MICHEL BRORW DETRÁS DE “JUGATE CONMIGO”?

“Jugate conmigo”causó furor entre los jóvenes que los siguieron a través de la pantalla de Telefe y Cris Michel arrancaba suspiros de las chicas con su carisma, actuación y música. ¿Pero cómo llegó el actor al programa?

En su cuenta Instagram, el recordado “Franco Reyes”, de la telenovela “Pasión de gavilanes”, contó que un día la productora Cris Morena lo encontró sentado en un pasillo esperando a un amigo que hacía el casting para el programa y lo animó a participar.

“Hoy hace 30 años ella, Cris Morena, decidió crear un programa llamado Jugate conmigo. Un día me encontró sentado en un pasillo, mientras un gran amigo mío hacía un casting y me dijo por qué no aprovechás y lo hacés tú también. Y es ahí donde toma fuerza esa famosa frase de lo que es para uno, es para uno...Te quiero Cris. Gracias por regalarme esta gran pasión y oficio que me apasiona. Te quiero Morena y te estaré siempre agradecido”, le escribió Michel a Cris, sobre una foto en la que se los ve en la época de Jugate.

La productora replicó el posteo en su cuenta de Instagram y le respondió: “Sos gigante Michel. Te quiero, extraño y admiro”.

¿CÓMO MICHEL BROWN ALCANZÓ LA FAMA INTERNACIONAL?

Cuando se produjo el cambio de staff, en 1995, Michel Brown siguió en los medios argentinos participando en tiras como “Chiquititas” y “Las chicas de enfrente”, hasta que en 1999 decidió irse a México en busca de nuevos desafíos profesionales. “Se veía venir una crisis... Tenía 19 años, mis viejos se habían separado y tenía el deseo de trabajar afuera”, recordó.

Decidió ir a México a probar suerte. “Al principio fue durísimo, por el acento. Trabajé de mesero, lavando copas, disfrazado de muñeco para Cartoon Network e hice comerciales”, contó el actor.

En 2003 dio el gran salto en su carrera cuando fue elegido “Franco Reyes”, uno de los protagonistas de “Pasión de gavilanes”, de la cadena Telemundo. Antes de eso, en México, había actuado en las series de televisión “Sueños de juventud”, “Lo que es el amor”, “Súbete a mi moto” y “Enamórate”.

En 2004 actuó en la telenovela “Te voy a enseñar a querer” y al año siguiente se fue a España, en donde debutó como conductor de “Estoy por ti”. Participó en teatro, cine y la conducción de “Desafío sobre fuego”, un formato de reality que se emite por History Channel.

Si bien Michel tiene una reconocida carrera en el exterior y aún va por más, no descarta en algún momento regresar a su país. Así lo ha dicho: “Me encantaría volver a trabajar en Argentina. Hubo una propuesta para hacer “100 días para enamorarse”, pero no se dio porque estaba con Falco”.