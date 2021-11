El 31 de marzo de 1995, una noticia conmocionó a la comunidad latina en todo el mundo, la cantante texana Selena Quintanilla había sido asesinada por Yolanda Saldívar, quien se hacía llamar su más grande admiradora. Con un revólver Taurus 85 calibre 38, la mujer de 34 años apuntó a la artista y le disparó en el hombro inferior derecho, perforando una arteria que le causó una fatal pérdida de sangre.

Saldívar, quien inició como presidenta del club de fans de la intérprete de “Como la flor” y ascendió a gerente de tiendas de su marca de ropa, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras treinta años en prisión. Es así como en 2025, la fémina de ahora 61 años podría estar fuera de las rejas.

Al estar próximos a cumplirse las tres décadas, los seguidores de la ‘Reina del Tex Mex” temen que Yolanda pueda quedar en libertad, especialmente por tener un buen comportamiento en prisión. Pero los fans no son los únicos que tienen algo que decir sobre el tema, el patriarca de la familia, Abraham Quintanilla, también se pronunció al respecto.

Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua y actualmente tiene 61 años (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SALDRÍA DE LA CÁRCEL YOLANDA SALDÍVAR?

En caso las autoridades estadounidenses decidieran suspender la cadena perpetúa de Saldívar y otorgarle la libertad bajo palabra, la texana abandonaría la cárcel en marzo de 2025. Sin embargo, el padre de la difunta cantante asegura que esto no sería posible por la gravedad de su condena.

¿POR QUÉ YOLANDA SALDÍVAR SE QUEDARÍA EN PRISIÓN?

Según Quintanilla, es poco probable que la asesina de su hija abandoné la cárcel, a pesar de llegar a cumplir los 30 años en ella, esto porque su sentencia es de por vida.

“No se crea lo que una persona en San Antonio puso…todo mundo cree eso, según la ley del estado de Texas ella fue sentencia a vida en prisión, pero según la ley de Texas al completar 30 años tiene derecho a ir a un comité a la prórroga. Eso no quiere decir que la vayan dejar salir. Ella en treinta años, 26 años que murió Selena, ella nunca ha dicho que se siente mal, no creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”, expresó el músico de 82 años en una entrevista con María Luisa Doría.