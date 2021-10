La serie americana Little House on the Prairie también conocida como “La familia Ingalls” se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión que trascendió generación tras generación. Entre los personajes que tuvieron gran relevancia en dicha producción destaca el nombre de Karen Grassle quien interpretó a Carolina Ingalls.

Como todos recuerdan “La familia Ingalls” relata la historia de una familia donde se mezclan las alegrías, tristezas y aventuras, además de las distintas situaciones que atraviesan los residentes de un pueblo estadounidense a finales del siglo XIX,

Todo ello ocurre en el Medio Oeste donde Charles Ingalls, papel interpretado por el actor Michael Landon vive junto a su esposa Caroline Ingalls, además de sus hijos.

Pero detrás de cámaras de esta serie ocurrió un hecho poco conocido hasta la fecha y tiene que ver precisamente con que el director, productor y actor Michael Landon le pidió a Grassle algo que le llamó la atención a la propia actriz.

MICHAEL LANDON LE PIDIÓ A KAREN GRASSLE CAMBIAR DE NOMBRE

Este peculiar hecho ocurrió cuando la actriz Karen Grassle audicionó por primera vez para ser parte de “La familia Ingalls” (Little House on the Prairie); sin embargo, hubo algo que a Landon le llamó la atención y, más aún, no le gustó para nada.

Se trata de que al productor y director no le simpatizó mucho el nombre con el que la actriz se presentó al inicio. Por tal motivo, le pidió que cambiara de nombre para poder participar.

KAREN GRASSLE USÓ UN NOMBRE ARTÍSTICO

La actriz señaló que cuando fue entrevistada para interpretar el papel de Carolina era la última en presentarse a la audición.

“¡Habían visto a todos en Hollywood que eran adecuados para el papel!” (…) Estuvieron hasta el último momento porque eligieron a todos los demás. Después de leer mi segunda escena con Mike, saltó como un muñeco de nieve y dijo: ‘¡Tráela al armario!’”, señaló según Fox News.

Pero el tema de su nombre aún era un inconveniente, según Wide Open Country, Karen Grassle decidió usar “Gabriel Tree” como su nombre, pese a ello, Landon no la aprobó.

El actor lo pensó mejor, pues, su nombre real se vería mejor en los créditos, y decidió que la actriz debía cambiarlo otra vez. De esta manera, la actriz participó en más de 180 episodios y en 1982 abandonó la serie.

LOS OBSTÁCULOS QUE ATRAVESÓ KAREN GRASSLE

Karen Grassle es una actriz que desde que soñó con ser parte de La familia Ingalls tuvo que atravesar por distintas situaciones, además de tener que cambiar de nombre al momento de la audición.

Otro hecho que pasó fue que antes de audicionar para interpretar el papel de Carolina, no tenía mucho dinero después de trabajar con una compañía de Shakespeare en Inglaterra.

“Pasé un año en Inglaterra, trabajando con una compañía de Shakespeare y enseñando, y regresé a Estados Unidos sin dinero”, expresó la actriz a Closer Weekly, según Fox News.

Otro inconveniente por el que tuvo que pasar es que cuando regresó a Estados Unidos, soñaba con grandes planes de protagonizar una película pero todo eso nunca sucedió.

Posteriormente, su agente le comentó que contactara a Michael Landon y que podría postular a ser parte del elenco de la exitosa serie. Fue allí donde pudo lograr actuar.