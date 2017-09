Liga de la Justicia presenta tráiler de versión XXX [VIDEO]

Si creías haber visto todo, esta nueva producción te causará asombro. Justice League(Liga de la Justicia, en español) dio a conocer un tráiler de su versión para adultos.



La larga espera por fin llegará a su fin. Los fans de Marvel y DC podrán ver uno de los 'crossover' más esperados. La producción está creada por Axel Braun y recoge el testigo de obras como Supergirl XXX y Escuadrón Suicida XXX.

Si aún no has visto el tráiler, no busques más. En esta nota te lo compartimos, no dejes de verlo.