Ella está en la ducha. Oigo el ruido del agua desde la cama. Acabamos de follar. Yo aún estoy desnudo. Me imagino cómo sería mi vida si ella no estuviera en la ducha, si ella no fuera a salir de la ducha en cualquier momento. Me imagino a mí mismo andando por las calles de Akasaka(...). Entonces viene un recuerdo de mi infancia. Estoy junto al cristal de una ventana con una piedra en la mano. Al mirar el cristal entero no puedo imaginarlo roto. Un segundo después de tirar la piedra, la situación es justo a la inversa: mirando el cristal roto no puedo recordarlo entero. Por la misa razón, supongo, por la que uno al terminar de cruzar un puente ya no está seguro de haber estado al otro lado.

Ray Loriga