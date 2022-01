Loquenosedice… que amas a una mujer que no es tu pareja, que eres infiel y no tienes culpa. Loquenosedice… que eres mujer y amas a una mujer. O que tu matrimonio fue un desastre, pero siempre mentiste para quedar bien con la sociedad. Loquenosedice: eso que tienes atragantado en el corazón, que llega a tu garganta y te silencia.

Verónica Silva Dunkelberg es la autora de Loquenosedice (Editorial Caja Negra), un libro que entre poesía y relatos breves profundiza en el amor, el deseo, el sexo, el tiempo, el miedo. El libro nació como un diario para hacer catarsis, y al leerlo es muy fácil reconocer lo que callamos y por qué.

“Empecé a escribir para mí a modo de terapia, no con el fin de hacer ningún libro, solamente reflexiones, lo que yo sentía. Además, iba a terapia, y ello me sirvió muchísimo y fui acumulando muchos artículos, pensamientos, historias que me iban pasando a lo largo de los años y después de un tiempo decidí exponerlo en Facebook”, dice. El impacto en la red social fue tan bueno que pronto la animaron a escribir un libro.

Loquenosedice es la mejor manera que Verónica ha encontrado para expresar esa ruptura necesaria con el silencio. Nada peor que callar. Hay silencios que verdaderamente matan: matan un amor, una pasión, una ilusión. Una posibilidad.

¿Qué frase le añadirías a Loquenosedice?

Lo que no se dice en la sociedad, lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir. Hay muchas cosas que están ahí dando vueltas o la gente tiene miedo a exponerlas por el simple hecho de ser juzgada, o por no atreverse a ser auténticos con lo que piensan. Ese fue el motivo del libro, del título. Me di cuenta de que había muchos tabúes en la sociedad, mucha gente a la que le importa el ‘qué van a pensar’.

Loquenosedice sobre el amor...

Que existe pero muchas veces está quizás sobrevalorado. Muchas veces uno deja de creer en el amor por situaciones de experiencia propia, pero lo que no se dice del amor es que está ahí, pero hay muchas cosas que están ocultas. Creemos que es de una sola forma, pero tiene muchas formas.

Loquenosedice sobre la pasión que tenemos y que muchas veces ocultamos...

Es súper importante. La pasión que tenemos sobre las cosas, sobre el amor, sobre el sexo, sobre las personas, sobre ser como uno es… la mayoría de veces la ocultamos. Y nuestros talentos y nuestras virtudes a veces no salen por miedo. Esa pasión es la que debería guiar al mundo, que debería estar expuesta sin miedo a que nos juzguen para simplemente ser como somos, ser felices y no tener temores.

Loquenosedice sobre el sexo...

Hay muchísimo que no se dice. Nadie va por ahí quizás diciendo “tengo un año sin tener sexo”. Nadie lo va a decir, no se atreven a decirlo, sobre todo los hombres porque existe algo de machismo en esta sociedad, en otros países quizás no. Generación tras generación se está abriendo un poco más el abanico. Los chicos de entre 20 y 25 años, incluso de 17 años, comienzan a hablar de sexo de una manera mucho más natural. No le veo nada de malo hablar de sexo como uno de los ingredientes del amor y más allá de eso, porque tampoco hay nada malo si alguien opta a tener sexo sin amor.

Loquenosedice es que el sexo sin amor también es bueno...

Nadie lo admite, aunque depende de cada uno. Hay que respetar a cada persona como es y cada uno tiene sus propias creencias y si a alguien le hace feliz tener sexo sin amor, pues qué bien. Los que dicen que no pueden también están bien. Justamente por eso me atrevo a decir ciertas cosas que la gente no dice; entonces es increíble la respuesta que ha tenido de gente que yo sé que está un poco reprimida o con temores. Han visto una luz en el camino de que está bien hablar de estas cosas, no tiene nada de malo y no tienen por qué juzgarte.

Loquenosedice sobre nuestras preferencias sexuales...

Lo que no se dice es que hay demasiados clichés establecidos, y lo que no se dice es que hay cosas que existen y no se comentan por vergüenza o porque nos pueden tildar como pervertidos o perversos o ‘cochinos’. Uno tiene que expresar lo que a uno más le gusta, si no te gusta en la mañana o si te gusta en la noche o en la tarde o te pone más hacerlo a cierta hora, la comunicación es básica y decirlo no tiene nada de malo.

¿Y qué es lo que sí se dice?

Lo establecido por la sociedad, lo que sí se dice es lo que nuestros padres nos han enseñado que es correcto, bien aceptado. Uno debe tener la foto perfecta, por eso es que muchos divorcios no se dan, porque uno jala tradiciones familiares, y el divorcio está mal visto en su familia, quizás porque son muy conservadores. Y así como esos ejemplos hay miles. Una vez que salimos de la caja un rato, nos juzgan mal. Lo que no se dice es lo que sale de la caja, lo que no es tradicional, lo que te reta a ser realmente feliz y dar ese paso que nadie se atreve a dar.

Loquenosedice… que a los 20 eras menos buena en la cama que a los 40...

Otra de esas cosas que no se dice. Tienes más experiencia, te conoces más a ti. A los 20 recién estás empezando y no puedes saber qué es exactamente lo que te gusta. Hay mil variables que creo a partir de cierta edad, de los 40 creo yo, marca un antes y un después. Me parece que a partir de los 40 uno disfruta mucho más su sexualidad que cuando tenía 20, porque es mucho más conocedora de otras cosas.

UNO PUEDE SER FELIZ CUANDO LOGRA EL EQUILIBRIO EN SU VIDA

Poemas y relatos breves para reflexionar.

Loquenosedice a tu mejor amiga cuando resulta que te enamoraste de ella...

Exacto, no se dice y hay mucha gente que se enamora de su mejor amigo o mejor amiga y sigue ahí. ¿Qué pasaría si le dices y eres correspondida? Soy la primera que tiene que decir ‘oye, estoy enamorada de ti’ y si me dice que no, bueno, ok, pero por lo menos lo dije y sigo mi vida y tú la tuya. Quedarse con las cosas adentro es peor, sobre todo ahora con la pandemia, que nos ha mostrado cómo la vida se va en segundos.

Loquenosedice sobre la depresión...

No se dice que tomas pastillas, no se dice que vas al psiquiatra por miedo a que te llamen loca. Hoy el tema de la salud mental está, entre comillas, de moda, y eso ayuda a muchas personas a pedir ayuda y no quedarse solas, evitando muchas autolesiones y suicidios y tristeza. Justamente ese fue uno de los objetivos de mi libro, ayudar a personas que hayan pasado por tristezas como la mía y vean que no están solas, que vean que existen personas que pasan por lo mismo que tú y no está nada mal decirlo y que hay solución. Uno puede ser feliz cuando logra el equilibrio en su vida.

¿El tema del sexo es recurrente en este libro y también lo será en el siguiente?

Yo creo que sí. Es parte del ser humano, de nuestra naturaleza. Tenía unos artículos un poco más crudos de sexo, no de hablar de sexo, sino de temas sexuales. Tengo una que se llama “Sexo Paralelo”, que es lo que ha existido siempre pero ahora se nota mucho más, que son las personas que siguen casadas pero que cada uno tiene su vida sexual por su lado, fuera del matrimonio y viven juntas por conveniencia. Eso se da mucho, pero no se dice.

AUTOFICHA:

“Soy Veronica Silva Dunkelberg, tengo 51 años, divorciada con dos hijos que adoro. Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. Trabajé en agencias de publicidad y marketing. Siempre he estado ligada al arte, a la pintura y fotografía”.

“Me gusta hacer deporte, reírme de mí misma, tener una buena conversación con alguien interesante acompañada de un vino. Disfruto caminar en la playa. El mar es mi refugio. Descubrí en la escritura una forma de expresarme para sanar”.

“Volcar sentimientos en papel es curar heridas y crecer. Empatizar con los que puedan sentirse identificados me hace feliz. Disfruto estar conmigo misma. Me considero una mujer fuerte, segura, atrevida y resiliente. Lucho por mis sueños siempre. ‘Lo que es será’ es mi lema”.

Encuentra el libro aquí