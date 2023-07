Puñetazos es la nueva obra de la autora Magnolia Pinedo. Se trata de una antología de dieciséis cuentos anclados en un contexto marginal, con personajes vulnerables y descontentos que luchan por sobrevivir. Con un estilo sobrio y con un ritmo que golpea, la autora relata historias alrededor de la violencia, la precariedad, la hermandad y el rechazo al diferente (por su condición sexual, por el físico, por ser mujer).

«Ahora apenas tenían dinero para el caldito de pollo, no había ni para los medicamentos»; «Mamá le reclama a Dios por la pobreza y la vergüenza de tener un hijo maricón»; «¡Aquí nadie me desobedece, carajo! ¡Y el que no quiera, que se vaya a la calle!», son algunas de las potentes imágenes de Puñetazos.

El escritor y periodista Raúl Tola se ha referido a los cuentos de Pinedo como “contundentes, sin ornamentos gratuitos; con personajes que, al igual que en Los inocentes de Oswaldo Reynoso, solo quieren patear la calle, fumar cigarrillos baratos, hacer trastadas. Un salto adelante en la trayectoria literaria de Magnolia Pinedo, cuya aparición celebro de pie”. Algunos editores han mencionado que son “Historias sin un gramo de moralina ni moralismo, un puñetazo de realidad y dureza, un ritmo y humor bien trabajados; estos cuentos cobran vida sin esfuerzo”.

El libro se presentará oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Lima el 23 de julio. (Imagen: Difusión)

Actualmente, el libro se encuentra en preventa desde las redes sociales del sello editorial Academia Antártica, y se presentará oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Lima el 23 de julio a las 5:00 p.m.

El libro tiene un precio de 49.90 soles, los lectores interesados pueden adquirirlo a través de la página web, visitar el perfil de Instagram de Academia Antártica (@academiaantartica) o contactar directamente a través de WhatsApp al número +51 972 742 042.

¿De qué trata Puñetazos?

Contra el marasmo del lugar común, Puñetazos es un retablo de 16 intensos relatos que no por desquiciados son menos reales o menos verdaderos: el drama de las sexualidades alternativas, modernas y eternas, desde el transgénero hasta el intersexual, o el drama de la niña a merced de un depredador inadvertido para irresponsables adultos, el de la niña en el claustro escolar conservador que reprime su sexualidad, el de la niña que padece la cultura estética y la industria de la belleza, el de la hija de un padre abusador involucrado con el hampa de la droga.

No se trata acá de la reivindicación ni de la salvación de uno u otro personaje, sino de ver de lleno el golpe que late, aún, impreso en el alma de los personajes. Sin pena ni gloria, Pinedo nos introduce de esta manera en el drama de individuos desajustados, marginales y extremos, no para quererlos, sino para entenderlos, sirviéndose de un estilo sobrio y concreto que hace más efectivo todavía el puñetazo.

¿Quién es Magnolia Pinedo Cárdenas?

Magnolia Pinedo Cárdenas (Yánac, Áncash, 1972) es comunicadora social, magistra en Gerencia Social y máster en Comunicación Política. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Es docente universitaria. Coautora del libro de relatos Borrones y cuentos nuevos (2021). Fundadora de Q’inti Comunicaciones, desde donde aporta en iniciativas relacionadas con la política y el desarrollo social. Apasionada de la escritura y la jardinería, convencida de que la palabra y la semilla logran cosechas insuperables. «No hubiera soportado a mis muertos si no fuera por la escritura».