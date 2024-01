La editorial Penguin Random House acaba de asegurar que en septiembre de este año se publicará el nuevo libro de Yuval Noah Harari (autor de “Sapiens”), “NEXUS: Breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la Inteligencia Artificial”. El libro será publicado en inglés, castellano, alemán y portugués.

En España y América Latina será publicada por el sello Debate, parte de Penguin Random House Grupo Editorial, el 12 de septiembre. Simultáneamente, Penguin Random House Audio publicará una edición en audiolibro. Además, se publicará en otros territorios como Estados Unidos, el Reino Unido, la India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Austria, Brasil y Portugal.





Portada de "Nexus".





NEXUS, obra pionera de no ficción escrita por uno de nuestros pensadores más innovadores, interesantes y lúcidos, contempla a la humanidad desde la amplia perspectiva de la historia para analizar cómo los flujos de información han hecho y deshecho nuestro mundo. Basándose en una fascinante variedad de ejemplos históricos, desde la Edad de Piedra, pasando por la Biblia, la caza de brujas de principios de la Edad Moderna, el estalinismo y el nazismo, hasta el resurgimiento del populismo en nuestros días, Harari nos ofrece un marco revelador para indagar en las complejas relaciones que existen entre información y verdad, burocracia y mitología, y sabiduría y poder. Examina cómo diferentes sociedades y sistemas políticos han utilizado la información para lograr sus objetivos e imponer el orden, para bien y para mal. Y plantea las opciones urgentes a las que nos enfrentamos hoy en día, cuando la inteligencia no humana amenaza nuestra propia existencia.

Afirma Harari: “Estamos viviendo la revolución de la información más profunda de la historia de la humanidad, pero no podemos entenderla a menos que comprendamos lo que ha venido antes. Al fin y al cabo, la historia no es el estudio del pasado, sino del cambio. Nos enseña qué permanece igual, qué cambia y cómo cambian las cosas. Sin embargo, la historia no es determinista y en NEXUS no se defiende que comprender el pasado nos permita predecir el futuro. Mi objetivo es poner de manifiesto que, si tomamos decisiones con conocimiento de causa, podemos evitar los peores resultados. Porque si no podemos cambiar el futuro, ¿para qué perder el tiempo debatiendo sobre ello?”









El consejero delegado de Penguin Random House, Nihar Malaviya, añade sus propias opiniones sobre el libro: “NEXUS es el libro perfecto para la época en que vivimos y la complicada situación en que nos encontramos ahora mismo. Yuval Harari nos ofrece un brillante marco histórico para entender este momento y, lo que es crucial, para pensar en lo que podríamos hacer antes de que sea demasiado tarde. Es una obra clara, imperiosa y convincente, escrita por uno de nuestros pensadores más destacados, que resistirá el paso del tiempo”, concluye.

El profesor Yuval Noah Harari es historiador, filósofo y autor de los éxitos de ventas internacionales Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad, Homo Deus. Breve historia del mañana, 21 lecciones para el siglo XXI, la serie de novelas gráficas Sapiens. Una historia gráfica, así como Imparables, su primera serie de libros para niños. Se han vendido más de 45 millones de ejemplares de sus libros, traducidos a 65 idiomas, y solamente Sapiens ha vendido 25 millones de ejemplares desde su publicación en 2013. Sapiens, que ha alcanzado el número uno en las listas de superventas de New York Times y Sunday Times, ha permanecido más de 220 semanas en la lista de los libros más vendidos de New York Times. Yuval Noah Harari está considerado uno de los intelectuales públicos más influyentes de la actualidad.





