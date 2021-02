La reconocida escritora de cuentos infantiles y ex presentadora de televisión, Erika Stockholm, presentará este viernes 12 de febrero a las 5:00 p.m, la última edición de su libro infantil “María Julia y el árbol gallinero”, a través del Facebook Live de Planeta de Libros Perú.

Esta presentación contará con el acompañamiento de la también escritora e ilustradora, Andrea Paz, autora de la colección de cuentos Chimoc, quien además ilustró el libro en esta última edición.

Como se recuerda, Stockholm cuenta con ocho libros pensados en niños de cuatro a siete años. Entre los más conocidos se encuentran: Albertina y las zapatillas de lana, Capitán, el perro marinero, Nubencio garúa, Luciana y su sombrero, Rita se hace pis y María julia y el árbol gallinero.

Sobre este último libro se narra la historia de María Julia y su mascota, una gallina cuya gran ilusión es convertirse en madre. Pero esto difícilmente podría ocurrir, puesto que no hay un gallo en la casa. No obstante, María Julia no parará hasta lograr, con sus ingeniosas ideas, que su adorada mascota realice su sueño.

Adicionalmente, este domingo 14 de febrero a las 5:00 pm también se realizará un divertido cuenta cuentos dramatizado con títeres a cargo de Erika y Andrea Paz por el Facebook Live de Planeta de Libros Perú.

