Por el Día Internacional del Gato, este 8 de agosto presentamos cinco libros para celebrarlo entre ronroneo y maullidos.

Siete gatos buscan sus zapatos, de Los hermanos Paz

Una manera muy tierna de poder ayudar a los más pequeños de la casa a contar los número del 1 al 10. Claudia y Andrea Paz traen esta aventura minina de la editorial Planeta Junior. Este libro lo puedes encontrar en tu librerías y supermercados de preferencia.

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda

Un gato “grande, negro y gordo” llamado Zorbas es el protagonista de esta tierna historia del chileno Luis Sepúlveda. Esta historia la puedes encontrar en las librerías El Virrey, Ibero, SBS y tu supermercado favorito.

La abuela y el gato gordo nº 6, de Konami Kanata

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable minino y su dueña, propietaria de un negocio familiar. Un bello retrato costumbrista lleno de humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. Es de la autora japonesa Konami Kanata, conocida por sus historias siempre protagonizadas por felinos.

El gato que enseñaba a ser feliz, de Rachel Wells

Cuenta la historia de la llegada de Alfie, un gato de pelo gris a la calle Edgar Road de Londres. Su llegada cambia la vida de la familia que lo acoge y, después, la de las personas que transitan en silencio por Edgar Road. La librería SBS Internacional en este día especial nos recomienda este título porque Alfie tiene un don único y especial, ya que es capaz de conocer los secretos mejor guardados.

El gato de Matilda, de Emily Gravett

Seguro que al gato de Matilda le entusiasman algunas cosas, pero. ¿cuáles? Trepar a los árboles, jugar con ovillos de lana...Matilda es una niña convencida de que a todos los gatos les encantan esas cosas, pero al suyo no parece entusiasmarle nada. Una historia tierna y conmovedora que nos recomienda la librería SBS Internacional, ya que Matilda no se desanima fácilmente, así que intenta otras maneras de divertir a su reacio compañero de juegos. ¿Disfrazarse? ¿Montar en bici? ¿Y leer un buen libro, uno sobre perros? Mientras el gatito va pasando de la perplejidad al terror, Matilde se siente cada vez más frustrada. Después de todo, ¿qué hacer con una mascota si no jugar?

Así que todos están invitados a celebrar el Día Internacional del Gato con un buen libro y con una compañía minina.

