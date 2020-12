10 de 10

¿Qué tendrán estas criaturas que fascinan tanto a chicos y grandes? No lo sabemos con certeza. Lo que es cierto es que estos personajes abundan en nuestras historias desde hace mucho, mucho tiempo. En estos cuentos los monstruos no son todo lo terrible que uno podría pensar. De hecho, traen consigo varias enseñanzas muy valiosas, como entender y valorar la importancia de la diversidad y a no juzgar a nadie por su apariencia. También a reflexionar sobre lo maravilloso que es la vida. ¡Y hasta a ayudarlos a no tenerle miedo a la oscuridad!