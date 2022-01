El poeta y escritor peruano Ricardo Tômas Guerrero, logra ser por segunda vez consecutiva best seller en Amazon, con el segundo tomo de su poemario, Los Cantares de Flavio, el soldado de cristo, efemérides II.

El segundo tomo fue re-lanzado a nivel mundial el 14 de Diciembre del 2021, como libro inteligente y logró ser Best Seller y nº1 en ventas en Alemania, México y Japón por cinco días y estuvo dentro del top ten en USA y España, los tres primeros días. Hasta la fecha y a un mes de ser best seller, en México todavía se mantiene en el top ten y en Japón dentro de los treinta más vendidos.

Este segundo poemario consta de 42 poemas y está dividido en 8 segmentos,donde priman los cantos a los astros, al sol, la luna, a las estrellas desconocidas, la naturaleza, las aves, las flores, al amor a la soledad y a Dios.

Los cantares de Flavio consta de 4 tomos con un subtítulo diferente, una revelación divina, el soldado de cristo, el último poeta y diálogos de tierra.

En esta segunda entrega uno puede encontrar poemas como; Sueño de un fin de mi vida: “Hoy es un día de intenso frío y es el sueño,de un fin de mi vida,mas soy un fuego que perdur en la cima, con mi calor y mis palabras,como si ardiera en un fuego de arena,y el abrazador desierto me perturbara”.

Otro poema como; Eterna Soledad “El sol se oculta las aves también,es una tarde hermosa la vida un vaivén, pero atado me encuentro a estas cadenas del suelo,que no me dejan ser”.

El autor del libro nos da mayores detalles de lo logrado. “Me encuentro muy contento de haber sido nuevamente Best Seller en Amazon. Ser primero en ventas en algunos países, no es para nada fácil,se compite con otros grandes autores y libros. Esto sigue siendo una motivación muy grande para mi. Esperamos en un par de semanas o meses poder lanzar el tercer y cuarto tomo”.

Aquellas personas que estén interesadas en adquirir la obra, pueden ingresar a la web de Amazon y en la misma podrán encontrar el libro en versión para kindle y tapa blanda.

