Libre del miedo es un libro que pretende llegar de manera profunda a sus seguidores y a quienes puedan acceder a él con la intención de ayudarlos a vencer y a convivir con algún tipo de miedo que los aqueja. Existen situaciones a las que nos enfrentamos día a día, situaciones que nos atemorizan y a las cuales no siempre sabemos cómo enfrentar. Por tanto, el miedo es una constante que permanece a nuestro lado, nos acompaña y que tratamos de apartar de nuestras vidas para salir adelante. De todo corazón y con fe infinita en Dios, espero que Libre del miedo los acompañe, que sea el tiempo en terapia que no siempre me alcanza dar, que les brinde luces para sanar, que los consuele y devele lo necesario, en especial en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir.