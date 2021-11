En el 2018, un estudio realizado por el PNUD, reveló que casi una de cada dos mujeres en el distrito de Villa El Salvador, el quinto más poblado de la capital, fue víctima de violencia basada en género. De este grupo, solo una de cada cuatro denunció o se acercó a los servicios especializados en respuesta a la violencia.

A nivel nacional, solamente alrededor del 30% de las mujeres que sufren violencia la denuncian, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

En la búsqueda de fortalecer liderazgos y generar alianzas para luchar contra la violencia se creó en 2018 la Red de Lideresas Justa, que reúne a lideresas y representantes de colectivos de Villa El Salvador para que, desde su experiencia y conocimiento, puedan trabajar por mejorar su distrito y luchar por una vida sin violencia.

A raíz de la COVID-19, la iniciativa desarrolló un taller de escritura creativa con la Red de Lideresas, como parte de un proceso enfocado en el cuidado de la salud mental en alianza con la ONG Padma. A lo largo de las sesiones de abril a junio de este año, las lideresas conocieron y se apropiaron de diversas herramientas en autocuidado y soporte emocional, al igual que de formas de narrar sus vivencias, temores y sueños. El resultado de este espacio es la obra colectiva “Juntas Florecemos” que compila 27 poemas y relatos.

A pesar de que el taller se realizó de manera virtual debido a la pandemia, las mujeres de la Red de Lideresas Justa resaltan que fue una oportunidad para conocerse más allá de las reuniones de trabajo y de su propia lucha. En este espacio seguro pudieron verse fuera del colectivo, reconocerse entre sí como vulnerables, y acompañarse en esta vulnerabilidad.

“No las tenía presencialmente, pero bastaba escuchar sus voces. Eso también ha ayudado muchísimo a que nos sintamos en grupo. A pesar de que estaba yo sola en mi computadora sentía que estaban todas alrededor mío. Me sentía acompañada, me sentía feliz”, comentó sobre la experiencia Vilma Arce de la red.

El taller de escritura creativa fue liderado por la poeta e integrante del proyecto Justa, Melissa Patiño, y contó con la participación de las escritoras Fernanda Toro, Melissa Ghezzi, Alessandra Tenorio y el escritor Luis Enrique Amaya.

El libro “Juntas Florecemos” se presentará este miércoles 01 de diciembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Alfredo Bryce Echenique de la Feria del Libro Bicentenario. La presentación contará con la participación de las autoras, quienes compartirán su obra y sus experiencias en este camino.

Si deseas descargar el libro, dale click AQUÍ

