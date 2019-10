El escritor trujillano Charlie Becerra (1989) presentó el pasado lunes 29 de julio su novela ‘Solo vine para que ella me mate’. Un libro sobre crimen, corrupción, narcotráfico con elementos como el amor y ciertos fragmentos de genuino humor que llaman la atención al tratarse de su primera novela.

En más de 300 páginas, el libro narra la trepidante historia de Camilo Ballesta, una joven estrella de 'narcocorridas' en México, su familia y las consecuencias que tiene perseguir el sueño americano y enamorarse de la persona incorrecta.

Asesinatos, suburbios olvidados y una variedad colorida de personajes pueblan la novela de Becerra con quien conversamos ad portas de su presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Tras la lectura de tu libro, me ha sorprendido bastante la influencia que tiene Roberto Bolaño en esta novela, la descripción de los ambientes mexicanos y los crímenes. ¿Qué tanto consideras que influyó su obra en tu primera novela? Mucho, me parece que Bolaño es inevitable para la generación que siento pertenecer. Me parece curioso que digas "2666", porque esa novela no la terminé, me quedo con "Los detectives salvajes". Veo mucho también de otro tipo de cosas para, digamos, generar esa atmósfera, ¿no?

¿Cómo así planteaste que la mayor parte de tu primera novela se sitúe afuera del Perú? Si bien inicia en el Perú, sale de ahí y casi toda se desarrolla en México. ​En verdad yo quería que sea una de estas historias que realmente te sacan del lugar donde estás, una travesía. Las novelas de aventura tienen eso. Es un camino que no solo los personajes recorren, sino también el lector y el hecho de embarcarse a una travesía presupone ya sorpresas que van a estar pasando y eso es justamente lo que yo quería. Esta es una novela donde, si te has dado cuenta, todo el tiempo está pasando algo. Entonces, eso era una necesidad para mí. De alguna manera intuía que esta novela no iba a ser muy corta, por eso necesitábamos todo el tiempo mantener el interés y seguir avanzando.

El personaje de Víctor, el padre de Álex el protagonista, es un personaje entrañable que progresa, a diferencia de los demás, progresa. El progreso de los demás personajes se muestra a través de "flashbacks". ¿Por qué lo planteaste así? Quizás porque el inicio y el final de la historia de Álex en realidad abarcan muchas más cosas, ¿no? Sin embargo, con Víctor es posible seguirle la pista paso a paso, pero luego claro hay muchas cosas sobre Álex que no se cuentan porque no se podría equiparar una historia con la otra y ya no me daría para escribir lo demás. Tiene que estar correlacionado.

No hay muchos autores de tu edad en el Perú que hayan publicado novelas, la mayoría han publicado cuentos. ¿Qué te anima a empezar tu carrera literaria con una novela? Lo que a mí me conduce es la ambición. Lo que pasó es que yo antes de esta novela sí escribí un libro de cuentos y tengo ese libro ahí, probablemente salga el próximo año editado, pero por recomendación de una persona que yo estimo mucho que me dijo que si publicaba esta novela marcaría una distancia. Ese argumento me pareció absolutamente válido y comulgaba mucho con lo que yo quería precisamente, esto es una novela que no se espera digamos, contextualizando quién lo escribe, el momento, el lugar, no es lo que se espera.

¿Cómo nació el título de la novela? ​El título se me ocurrió al tercer día de empezar a escribirla yo esta novela la he terminado en tres meses y medio, es muy rápido y es más el manuscrito original tenía cien páginas más. Era una cosa enorme. Fue un ramalazo de inspiración. Yo recuerdo haber estado leyendo, precisamente, sobre casos, ejecuciones en la frontera entre México y Estados Unidos por parte de los cárteles y la escena con la que abre la novela está extraída directamente de un testimonio real. Yo cuando me enteré de esa noticia, no pude dormir y escribí esas dos primeras líneas y luego fue un trabajo constante de todas las noches para descubrir quién es esta persona, qué pasa con esta persona, ¿no? Es un ramalazo literal de inspiración.

En cuanto a autores peruanos, ¿a quiénes consideras como tus mayores influencias? Me encanta Manuel Scorza, me parece, y la gente no comulga conmigo cuando digo esto, pero creo que hubiera sido, si hubiera tenido más tiempo de seguir escribiendo, más grande que García Márquez. Después me gusta mucho Fernando Ampuero, porque es el precursor de esta onda que yo quiero seguir. Es una figura que yo, como persona, admiro. Me parece que tiene una trayectoria alucinante y ahora que estamos en la misma editorial hemos conversado mucho de novela policiaca.

¿Cuánto te demoró la investigación para los temas vinculados al narcotráfico en México y su manera de hablar para impregnarla a los diálogos de tu novela? Para efectos de la novela, mi investigación fue sobre la marcha. Creo que soy un escritor muy intuitivo, entonces, yo estoy escribiendo este capítulo y digo: 'Acá necesito poner algo cómo esto'. Es como buscar una ficha, una pieza que le falte a mi rompecabezas. Eso también surge del hecho de venir leyendo de esto mucho tiempo, por el tema del norte, mi primer libro es una investigación sobre bandas criminales en el norte, entonces, si es que yo he hecho una documentación es una cosa de todo el tiempo que estoy viendo estos temas.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? En realidad, el próximo libro que va a salir es de no-ficción, o sea, regreso otra vez al tema de criminalidad del norte, que va a salir el próximo año y luego sí quisiera escribir una novela, pero no sé, una vez que tu comienzas a escribir de estos temas, estos temas te persiguen; y, sobre todo, porque yo investigo y me pasa que me cuentan cosas... tengo temas para 20 novelas. Tengo la intención de empezar una saga policíaca y siento tener los ingredientes para hacerlo, así que por ahí iré.

