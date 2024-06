En el marco de la celebración del Día del Orgullo Gay, es crucial reconocer y reflexionar sobre los avances significativos y los desafíos que persisten en la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGBTQ+.

Una manera poderosa de hacerlo es a través de la lectura de libros, que no solo relatan historias conmovedoras, sino que también inspiran a la acción y promueven una mayor comprensión y aceptación.

Aquí presentamos algunos de los libros más notables.





La familia en disputa.





Título: La familia en disputa

Editores: Yesenia Alvarez y Diego Ato

Editorial: Divergente

Sinopsis:

Un libro que reúne una serie de ensayos que desnuda los mitos y prejuicios en contra de la diversidad. Este libro, realizado por el Instituto Pro Libertad y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad - Países Andinos, ofrece una mirada analítica que explora las múltiples dimensiones de la familia en el Perú, abordando temas como el género, la libertad, y las estructuras familiares diversas. Estas reflexiones llegan en un momento crucial, donde las discusiones sobre los derechos se enfrentan a una ola conservadora que ha ido ganando terreno en la agenda pública. Entre otros temas se encuentran los intentos de aprobar leyes de unión civil y matrimonio de parejas del mismo sexo, la lucha por la igualdad de género, y los desafíos que enfrentan las familias homoparentales. La presentación de este libro se realizará el viernes 28 de junio, a las 7 p.m., en en Calle Porta 111 (piso 9), Miraflores.





Traducción audiovisual y teleficción queer.





Título: Traducción audiovisual y teleficción queer

Editores: Iván Villanueva-Jordán

Editorial: Editorial UPC

Sinopsis:

En este libro, se explora el vínculo teórico entre los conceptos de género y traducción. En la traductología, los estudios de género se pueden comprender como un trabajo investigativo y crítico frente a las estructuras de poder que subordinan las posiciones contranormativas. El autor estudia estas formas de plasmar la sexualidad desde la traducción audiovisual. Para ello, considera nociones básicas como la performatividad, el género como sistema y la masculinidad. La presentación de este libro se realizará este viernes 21 de junio a la 1:00 pm de manera virtual vía zoom de la editorial.





Lakelore.





Título: Lakelore. Las leyendas del lago

Autor: Anna-Marie Mclemore

Editorial: Puck

Sinopsis:

En Lakelore: Los secretos del lago, dos adolescentes no binaries son arrastrados a un mundo mágico bajo un lago, pero ¿serán capaces de mantener el mundo de la superficie intacto? Todo quien vive cerca del lago conoce las historias sobre el mundo que mora bajo la superficie; un paisaje etéreo que se rumorea que es mitad aire, mitad agua. Pero Bastián Silvano y Lore Garcia son los úniques que han estado allí. Bastián creció en parte sobre el lago y en parte en el espacio sobrenatural bajo este. Lore solo ha visto el mundo bajo la superficie una vez, pero ese único encuentro cambió su vida y su destino.





Carol.





Título: Carol

Autor: Patricia Highsmith

Editorial: Anagrama

Sinopsis:

Carol es una novela de amor entre mujeres –de ahí la decisión de Patricia Highsmith de publicarla bajo un seudónimo, para no ser clasificada como una «escritora lesbiana»–, que se lee con la misma fascinada atención que despiertan las novelas «policíacas» de su autora. Patricia Highsmith se fue a casa y escribió de un tirón un primer borrador de Carol, que comienza precisamente con el encuentro entre Therese, una joven escenógrafa que trabaja accidentalmente como dependienta, y Carol, la elegante y sofisticada mujer, recientemente divorciada, que entra a comprar una muñeca para su hija y cambia para siempre el curso de la vida de la joven vendedora.









Una perfecta confusión.





Título: Una perfecta confusión

Autor: América Rodas

Editorial: Cosmo Editorial

Sinopsis:

La vida de Andy está rodeada de decisiones. Jugar verdad o reto, declararse o no, el casillero tres o el cuatro, ser honesto con sus emociones o reprimir lo que siente. Andy no tiene dudas de que la chica que le gusta es Heather, pero es incapaz de hacerle frente, es por ello que, cuando lo retan a declararse, decide escribirle una nota de amor y la coloca en el casillero del que, está seguro, es el de ella. Sin embargo, su mala toma de decisiones es del mismo tamaño que su torpeza y pronto descubre que se ha equivocado y que el dueño de aquel casillero no es más que Edward Rumsfeld, el chico que todos creen que es homofóbico. No obstante, cuando Andy esperaba una mala reacción de su parte, ocurrió algo inesperado. Un rumor, una confusión, un noviazgo falso y dos chicos que aprenderán que los sentimientos son más complicados de lo que parecen. ¿El amor puede surgir de un simple error o será un error que surja el amor entre ellos?









