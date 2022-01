Federico Villareal

En este libro te espera un recorrido amenazador y tempestuoso donde, entre risas y lágrimas, vas a gemir sin lubricante y –como dice el autor de Noches de vodka y El diario de la puta inca– verás al diablo calato. Los personajes en esta novela no tienen piedad ni decoro, esta palabra se ha suprimido del diccionario.

Esther Vargas

Periodista, amante de los gatos y apasionada por el café al punto de estudiar barismo y coleccionar cafeteras. Este es su segundo libro, personal, íntimo, incómodo, al menos para ella. A los 40 y más, Esther hace un ejercicio de introspección, donde aborda sus demonios más recurrentes: el padre ausente, la depresión, el desamor y el hastío.

Federico Villareal

Es un libro donde desfilan personajes con trastornos y desviaciones de la subjetividad, así como otros heroicos, quienes no solo superan las limitaciones que les impone el mundo externo, sino las propias. El humor satírico y pintoresco del autor permite que cada personaje dé a conocer su espacio interior, desde lo más profundo.

Agnes Granda

La poesía es resistencia, donde podemos volcar y plasmar nuestras emociones más profundas y mostrarnos vulnerables. Es un espacio seguro porque nada nos puede pasar.

Este libro está dedicado a aquellas personas que arrastraron un vacío insondable en su proceso de autodescubrimiento, como ser parte de la comunidad LGTBIQ en una sociedad machista o donde ser demasiado sensibles puede ser nuestro mayor enemigo para lidiar todos los días con la peor versión de los seres humanos. Sin embargo, terminas por descubrir que amarse a una misma es la llave que abre todas las puertas.

Federico Villareal

«Heráclito de Éfeso afirmó aforísticamente que una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque al cabo de un instante tanto el río como la persona habían transmutado, no eran ya más las mismas. Como toda persona, Aurora buscó anhelante un remanso para su existencia, en el lugar donde lo encontró y luego corriente abajo, sin tener en cuenta que en determinados puntos no hay más posibilidad de encontrar su rastro, pues tal río se pierde en enmarañadas sendas o, al convergir con otras corrientes, sus aguas se hacen más tempestuosas y arremolinadas tragándose incluso sus orillas».

Jaime Bayly

En palabras de Mario Vargas Llosa: «Esta excelente novela describe con desenvoltura y desde dentro la filosofía desencantada, nihilista y sensual de la nueva generación.»No se lo digas a nadie fue el primer gran éxito de Jaime Bayly, que le dio a conocer como narrador excepcional y como avanzado de la generación latinoamericana que toma el relevo de los Vargas Llosa y García Márquez.

Patricia del Río / María Luisa del Río

Hey, soy gay es el primer libro peruano que reúne veinte historias íntimas que, paradójicamente, nos debieran importar a todos.Son historias narradas en la voz de los protagonistas que revelan aspectos interesantes y aleccionadores. ¿Por qué? Pues porque en estas historias están retratados nuestros propios prejuicios, nuestros miedos y nuestras intolerancias.

Ricardo Morán

Ricardo Morán ha realizado un acto sin precedentes, en una sociedad tan prejuiciosa como la peruana, ha decidido actuar únicamente movido por el amor. Claro que esto no hubiese tenido mayor repercusión si él no fuese gay y el acto de amor no fuese atreverse a ser padre soltero de una hermosa pareja de mellizos.

Cristina Rojas

Nos cuesta aceptar lo que no entendemos. Es muy complicado aprender si no preguntamos. Pero, en una sociedad en donde la diversidad sexual y de género sigue siendo un tabú, es difícil conseguir información sobre el tema sin que primen los prejuicios y la vergüenza. De colores busca contestar estas y muchas otras preguntas de forma clara y educada, con el fin de que las familias abracen a sus miembros LGBTI con cariño y apertura.

VIDEO RECOMENDADO: