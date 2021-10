No hay manual que garantice la felicidad, pero ‘El libro de las preguntas y respuestas para que seas muy feliz’ (Grijalbo) da algunas pistas que pueden ayudarnos a todos, incluso a aquellos que salimos corriendo cuando nos traen como ‘medicina’ un libro de autoayuda.

No vamos a detallar todas las respuestas, sin embargo, nos centraremos en dos: ¿Qué hacer si te rompen el corazón? y ¿Qué hacer si te dicen chau en el trabajo?

EL AMOR

De acuerdo con la periodista Lorena Salmón, autora del libro, un estudio -que precisa con minuciosidad- determina que solo necesitamos tres meses para superar un corazón roto. ¡TRES MESES! Así lo indica, entonces todos aquellos que llevamos más de ese tiempo en duelo debemos de empezar a preocuparnos.

La autora recomienda aceptar que ya termino. “La esperanza es un gran detractor en nuestro propósito”, dice, y anota que no hay que buscar explicaciones ni razones ni porqués, pues eso solo nos estancará. Recomienda cortar por completo con la otra persona por 30 días: no llamarla, no espiarla en sus redes sociales y lo más importante: no mantener relaciones sexuales.

Tener un equipo de soporte como amigos y familiares es fundamental. Para Salmón, a veces, una ruptura es una oportunidad para reencontrarnos.

El TRABAJO

Lo primero es tomarse un tiempo para asimilar la situación. Aconseja tomar un par de días antes de salir a enfrentar al mundo y pensar en el futuro. “Tu valor es intrínseco no depende de tu trabajo ni de dónde vives, ni de qué puesto tienes dentro de la empresa”, indica.

Entre las recomendaciones figura revisar tu presupuesto, medir tu índice de felicidad, hacer ejercicios, mantenerte productivo, salir de la caja.

A más interrogantes responde este libro que confirma la constante búsqueda de felicidad de la autora.

