Lesly Reyna regresa con su novio transgénero pese a rumores de agresión

Luego de que Lesly Reyna y Aleck indicaran que su relación terminó a pocos días de su boda, la pareja tuvo un enlace en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’ para confirmar que retomaron su relación. Asimismo, negaron algún episodios de violencia.

El reportero del programa que se emite por Willax indicó que Aleck se mostró muy afectado y hasta dio mensajes que podría quitarse la vida. Ante ello, el novio de Lesly desmintió ese mensaje y comentó que nunca dio permiso para que se difunda una conversación privada.

Por su parte, la exreina de belleza, a través de un informe, aceptó que se encontraba dentro de una relación tóxica, pero en el enlace en vivo lo negó. Además, aseguró que solo habían atravesando complicaciones.

La joven negó que hayan vivido episodios de violencia como señalaron algunos vecinos de la pareja.

“Acepto que las parejas tienen problemas y pasamos por un momento complicado. Se han tergiversado muchas cosas, han hablado de violencia, mis papás, mi comunidad, mis amigos están preocupados por mi. Como pareja hemos tenido problemas pero vamos a trabajar en eso. Esta bien normalizar que las parejas tienen problemas”, indicó Lesly a los conductores de ‘Amor y Fuego’.

En tanto Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron a Lesly si estaba siendo amenazada o tenía algún temor, a lo que la joven lo negó rotundamente.

“La noticia se ha tergiversado y piensan que yo estoy en peligro y no es así. Hemos tenido un problema personal de pareja, que no quería que llegue a ese punto”, señaló Reyna, quien destacó que como pareja de Aleck no dudará en apoyarlo, “se nos escapó de las manos el malentendido que tuvimos”.

“La salud mental es un tema tan importante, hay que normalizar que no todo el mundo está bien. Lo importante es buscar ayuda, yo estoy enamorada, amo a Aleck, hemos tenido complicado como este, se nos ha escapado de la mano el malentendido que tuvimos”, resaltó la exreina de belleza.

“No es como se están viendo las cosas. Quiero agradecer la preocupación de todos, sí, hemos tenido un quiebre en la relación, estamos trabajando en eso. Vamos a buscar ayuda, sí, como pareja tal vez hay cosas que no se están complementando. Estamos en el camino de fortalecer la relación”, acotó la joven, quien negó la ayuda del Ministerio de la Mujer.

Por su parte, Aleck dijo que no quiere hablar de su vida privada, sin embargo, aclaró: “nunca discutimos, yo a mi pareja la he respetado siempre”.

“Yo como pareja (de Aleck) voy a darle el soporte y el apoyo para que crezca como persona, mejore como persona en todo sentido. Por eso estoy aquí, porque no es como se están viendo las cosas”, finalizó.

