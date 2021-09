El músico peruano, Luis Felber, y la creadora de “Girls”, Lena Dunham, decidieron comenzar una nueva vida tras unirse en matrimonio la última semana de septiembre. Según informa ‘People’, ambos decidieron casarse, pues se sentían muy seguros de dar el siguiente paso. “Creo que cuando lo sabes, lo sabes”, expresó el artista.

“Solo he estado vivo durante 35 años en esta vida, y creo que es otra cosa arcaica que los muchachos oculten sus sentimientos. Estoy mucho más en el flujo de conocer el persona. Y creo que Lena es la misma“, manifestó el músico conocido como Attawalpa; en una reciente entrevista a ‘The New York Times’. “Y creo que voy a sonar cursi, pero cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes”, agregó.

Felber fue quien dio las pistas sobre su matrimonio al publicar la canción “This Will Be Our Year” en una de sus historias de Instagram. A esta publicación le acompañaron un corazón y emojis alienígenas. Recordemos que la actriz confirmó que salía con el artista peruano-inglés tras una entrevista con ‘The New York Times’, la cual se publicó en abril. “Han pasado unos meses. Me siento muy afortunada”, dijo la intérprete.

¿CÓMO SE CONOCIERON LENA DUNHAM Y LUIS FELBER?

Los recién casados, Lena Dunham y Luis Felber, se conocieron en una cita a ciegas en la ciudad de Londres. Esta reunión fue organizada por un amigo en común, según contó Attawalpa al periódico Times. “La primera vez que salimos, no dejamos de hablar durante unas ocho horas”, dijo.

“Tuve bastantes citas el año pasado. Como alguien que es bastante abierto, encuentro que te reprimes mucho en tus primeras tres citas. O en las primeras 10 citas”, continuó. “Estaba un poco harto de eso, así que entré en la situación yo mismo , debo decir. Y a Lena le gustó eso. Y ella es la misma”.

En otro momento, Felber contó que supo el momento en que debía casarse con Dunham: “Hubo muchos momentos, hay muchos momentos y habrá muchos momentos. El tiempo es fluido y cuando lo sabes, lo sabes. Amo a mi esposa, que también es mi mejor amiga“.

¿CUÁNDO SE CASARON LENA DUNHAM Y LUIS FELBER?

El sábado 26 de septiembre, Lena y Luis se casaron, según informa la revista ‘People’. No debemos olvidar que la pareja hizo su debut en la alfombra roja, asistiendo a una proyección de Zola en el Festival de Cine de Sundance en Londres. Lo más recordado de su paso por este lugar, fue cuando el músico le dio un beso en la frente a su pareja, mientras que ella sonreía para las fotos.

Antes de conocer a la famosa creadora de la serie “Girls” de HBO, el artista peruano-británico dijo que no sabía quién era Dunham y confesó que todavía no había visto su realización por la cual era reconocida en varias partes del mundo entre 2012 y 2017.

“Cuando eres un artista, estás viviendo en el presente, en el futuro. Estás buscando lo siguiente. Mirar hacia atrás es algo que realmente no deberíamos hacer demasiado, para poder seguir adelante con facilidad. Pero algún día veré Girls , para responder a tu pregunta. Puedo ver el impacto que ha tenido en la gente“, señaló Felber.