La actriz Laura Londoño tuvo uno de sus mejores papeles en el mundo de la actuación al protagonizar la telenovela “Café con aroma de mujer”, donde también participó el actor William Levy y Carmen Villalobos. Precisamente, su personaje “Gaviota” dejó una gran lección de vida a la artista.

La telenovela “Café con aroma de mujer” es una adaptación de la producción que llevó el mismo nombre en 1994, donde se cuenta la historia de una recolectora de café llamada Gaviota, personaje que interpreta Laura Londoño, con uno de los miembros de las familias más poderosas del rubro caficultor, Sebastián (William Levy). Ambos deberán superar diversos obstáculos para estar juntos, siendo uno de ellos la relación de interés que tiene Lucía (Carmen Villalobos) con el protagonista.

La historia comienza cuando Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año con la esperanza de que sea la última vez que realizan este viaje, debido a que buscan ser dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellas.

Esta importante telenovela fue estrenada en Colombia mediante RCN, en el horario nocturno de las 20:00 horas logrando captar la atención de la teleaudiencia que ya la considera como una de las más exitosas que se hayan realizado.

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO FUE LA PROTAGONISTA EN CAFÉ, CON AROMA DE MUJER?

Cuando se anunció el remake de la exitosa telenovela colombiana, se detalló que los protagonistas serían dos actores aclamados por el público, pero no se especificaron sus nombres. La mayoría pensó que una de ellas sería Villalobos, pero grande fue la sorpresa cuando resultó ser la antagonista. Al respecto, la protagonista Laura Londoño comentó:

“Yo hice el casting, quedé, estaba emocionada pero no dije nada. En algún momento Telemundo anunció que se iba a hacer Café y que ya tenían a los protagonistas. Va a estar William Levy, que trabaja en Telemundo, va a estar Carmen Villalobos, que trabaja en Telemundo, y ya, mencionó a sus dos consentidos de Telemundo”.

¿QUÉ APRENDIÓ LAURA LONDOÑO DE SU PERSONAJE “GAVIOTA”?

La actriz brindó una entrevista a Impremedia donde confesó que luego de su participación en dicha producción le dejó un gran aprendizaje que lo comentó con todos.

“Aprendí a confiar en mí, aprendí a que la vida nos manda justo eso que necesitamos en el momento que nos lo envía, incluso cuando muchas veces que pensamos que no estamos listos”, expresó.

Otro de las superaciones que pudo concretar fue poder cantar debido a que interpretar a Gaviota le presentaba ese reto mayor.

“Es un hito para mi en mi trayectoria artística ya que me abre las puertas como cantante, fue súper bonito. Lo disfruté un montó y aprendí un montón. Estaba muy consciente desde el minuto cero lo que significaba representar y ponerse en los zapatos de Gaviota”, explicó Londoño.

En otro momento confesó que lo que también la motivó a interpretar a Gaviota fue que ese es un personaje que forma parte de la cultura de los latinos y cuyo primer personaje en Colombia tuvo mucho éxito.

“Me llenó de inspiración y sentí nervios pero fue más la emoción bonita que me permitió seguir adelante a pesar de los nervios y lo que muchas personas decían, a pesar de las expectativas y a pesar de la inmensa presión que existía (…) Hoy, con el proyecto al aire, ver el recibimiento que le ha dado la gente me ha hecho sentir, que maravilla que logro tan grande hicimos todos. Esa es la importancia de un equipo, no solo se logran las cosas, a veces creemos que sí, pero hay trabajos como este en donde el equipo lo es todo”, sentenció.