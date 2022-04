Laura Londoño, protagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer”, dio a luz a su segunda hija Mikaela hace casi dos meses y desde entonces se ha dedicado por completo a la maternidad. Si bien ella disfruta de esta etapa de su vida, también confesó que necesita tiempo para ella misma y así poder realizar otras actividades diferentes.

Fue el pasado jueves 17 de febrero cuando Laura Londoño anunció el nacimiento de su hija Mikaela a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una tierna imagen en la que tiene a la menor entre sus brazos. La pequeña es fruto de su relacion con el cineasta Santiago Mora, con quien se casó en 2018. Antes de su l, en 2019, llegó la pequeña Allegra.

Según declaró Laura Londoño, la maternidad requiere de un compromiso y sacrificio los cuales ha estado dispuesta a afrontar, pero no quiere dejar su vida personal de lado. Su testimonio ha generado miles de reacciones en las redes sociales y ha puesto sobre la mesa este tema.

Laura Londoño interpretó en "Café con aroma de mujer" a Teresa Suárez 'La Gaviota' (Foto: RCN Televisión)

LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO, DOS COSAS QUE LA HAN ALEJADO A LAURA LONDOÑO DE ELLA MISMA

A través de su cuenta de Instagram, Laura Londoño manifestó que la maternidad requiere de un compromiso y sacrificio que ha estado dispuesta a afrontar, sin embargo no quiere dejar su vida personal de lado.

La protagonista de “Café con aroma de mujer” también contó que incluso desde antes de su segundo embarazo ya venía descuidando ciertos aspectos de su vida por andar de ‘juiciosa’.

“Hay momentos para todo, todo tiene un momento oportuno y no siempre uno puede estar juicioso, así que yo he hecho un recuento de los varios años que llevo porque estuve embarazada de mi primera hija, después me dediqué al trabajo, luego llegó la pandemia y posteriormente mi segunda bebé; entonces en este momento estoy que saco a pasear a la loca de la casa, o sea que necesito rock n’ roll”, dijo haciendo referencia a ella misma.

Luego, Laura Londoño señaló que para mantener su salud mental en orden debe tener en equilibrio todas las facetas y los roles que desempeña.

Tras estas declaraciones, las reacciones de los usuarios en las redes sociales fueron inmediatas y diversas; mientras algunos cuestionaron la postura de la actriz de 34 años, otros la apoyaron y compartieron su opinión.

“Todas lo necesitamos y muy pocos entienden eso”, “estoy de acuerdo con ella, yo perdí mi trabajo y mi vida social por criar durante 25 años a mis hijos”; fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete colombiana.

Sobre su vida en pareja, Laura Londoño fue contundente con los usuarios que han criticado ciertos comportamientos que ha dejado ver ella misma, como el hecho de viajar sin su esposo.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, la actriz contestó: “¿Cómo así?, pues precisamente porque es mi pareja y no mi policía, ni yo su policía que tampoco me gusta ese rol, gracias. Solamente cuando hice la sargento Díaz me encantó ser policía, de resto no, gracias”.