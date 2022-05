¿Qué pasó con Laura Londoño? Tras protagonizar “Café con aroma de mujer”, junto a William Levy y Carmen Villalobos, la actriz colombiana acaba de cumplir uno de sus grandes sueños. La celebridad, que dio a luz a su segunda hija, ha sorprendido a todos por su nueva faceta en España. ¿Se trata de otra telenovela? ¿Su primer trabajo como directora? Aquí te contamos todo sobre el camino que podría trazar ahora la intérprete de Gaviota.

Han sido meses emocionantes para Londoño. La llegada del remake de la novela a Netflix significó una explosión de popularidad en varias partes del mundo, así como una ventana para otros retos artísticos.

Igual de intenso ha sido el nacimiento de la pequeña Mikaela, quien llega para agrandar la familia que ha formado con el cineasta Santiago Mora, el padre de su primera hija Allegra.

La artista, ahora, ha cumplido uno de sus grandes sueños, una meta que podría abrirle un camino con el que siempre ha soñado. Conoce más sobre lo que vendría para la trayectoria de Laura Londoño.

Laura Londoño en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Laura Londoño / Instagram)

¿CUÁL FUE EL SUEÑO QUE LAURA LONDOÑO CUMPLIÓ EN ESPAÑA?

Laura Londoño cumplió su sueño de ser cantante y dar un concierto en España. Así lo hizo la estrella de “Café con aroma de mujer” en Madrid, por la celebración de los 30 años de ProColombia, donde también recibió una distinción de la Embajada de Colombia.

Londoño, de esta manera, emuló a su querida Gaviota en el bar de Don Pedro de la telenovela colombiana y cantó 10 temas frente a un público que la celebró en el escenario. La actriz, de esta manera, mostró su talento para la interpretación vocal y no descartó que sea un nuevo camino en su ya exitosa carrera artística.

“Yo estudié ballet mucho tiempo, me fascina y creo que me encantaría hacer un personaje que me haga bailar mucho, ¡aunque sea reggaetón! Ahora me siento muy atraída por el arte musical y por la música en general. Por eso estoy pensando, de forma seria, dedicarme al canto”, declaró la artista a LOC.

Además, dijo que el mencionado concierto la ha motivado a escribir canciones. “Y no descarto hacer mi propia música. A mí me gusta mucho escribir. Nunca he hecho una canción, pero ya estoy empezando a hacer el ejercicio”, agregó al mencionado medio de comunicación. Esta es una de las grandes sorpresas que Laura Londoño mostrará a sus seguidores en un próximo futuro.

¿WILLIAM LEVY Y LAURA LONDOÑO SE PELEARON EN EL RODAJE DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Por otro lado, los actores William Levy y Laura Londoño habrían tenido una serie de peleas y desencuentros durante las grabaciones de la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, de acuerdo a “E! Entertainment”.

El programa estadounidense ha señalado que, dentro del trabajo frente a las cámaras de la producción de Telemundo, se habrían dado roces entre los protagonistas porque supuestamente Levy llegaba al trabajo con olor a alcohol y sin dormir. Aquí puedes encontrar más detalles.

William Levy y Laura Londoño en "Café con aroma de mujer". (Foto: Telemundo)

¿CÓMO LLEGÓ LAURA LONDOÑO A LAS AUDICIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Además, en una entrevista a Bravissimo, realizada el año pasado, Laura Londoño dio a conocer cómo llegó al casting para dar vida a Gaviota en “Café con aroma de Mujer”.

“Estaba en mi casa dedicada a [mi hija] Allegra completamente y me llaman. Me hacen esta propuesta de audicionar para este personaje. Me preguntan si me interesa y yo lo primero que digo es ‘¡obvio, sí!’”, señaló. Conoce más de lo que hubo detrás de su llegada a la telenovela.

Laura Londoño en ha sido voceada como la protagonista para la telenovela "Café con aroma de mujer" que se emitirá en 2021 en Telemundo.