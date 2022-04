Tras pasar por problemas legales que la tuvieron en escondida por un tiempo de las autoridades mexicanas, Laura Bozzo reaparece en la televisión para dar algunos avances sobre el nuevo proyecto que tiene en la puerta del horno.

Como se recuerda, el año pasado la celebridad peruana fue acusada por un delito fiscal que superaba los 12 millones de pesos y ahora que está libre de cargos, se siente lista para recuperar lo que es suyo. Debido al escándalo, Bozzo fue retirada de su centro de trabajo, lo que significó una etapa oscura de su vida pues desde hace mucho se dedica únicamente a la pantalla chica.

A continuación, conoce todos los detalles de su visita al set del programa ‘Sale el Sol’, donde habló sobre sus próximos proyectos laborales.





Laura Bozzo es una presentadora de televisión y abogada peruana (Foto: Difusión)

EL NUEVO PROGRAMA DE LAURA BOZZO

La abogada asistió como invitada al programa de Imagen Televisión, donde tuvo un emotivo recibimiento que la conmovió hasta las lágrimas. Si bien no dio muchos detalles sobre el nombre de su nuevo programa, aseguró que seguiría ayudando a las personas, como siempre lo ha hecho.

“Estoy emocionada, estoy feliz. Han sido muchos años de dolor, de sufrimiento y para mí este programa es mi vida, es mi marido, son mis hijas, es todo para mí, el poder ayudar, el cambiarle la vida a la gente”, comentó.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL PROGRAMA?

Pese a que aún no ha compartido la fecha del estreno ni la hora, si expresó que junto a su equipo se compromete a buscar casos extremos a los que aportar de forma significativa, de hecho, contó la historia de unas siamesas que estaban unidas por toda la espalda y que necesitaron de una operación muy riesgosa para poder salvar sus vidas.

LA PERSONA QUE LE DIO LA OPORTUNIDAD

Durante la entrevista, Laura agradeció al periodista Gustavo Adolfo Infante porque gracias a él pudo conseguir la exclusividad en la cadena de televisión. Por su parte, el mexicano reveló en su cuenta de YouTube que puso en contacto a la peruana con los dueños de Imagen Televisión, siendo de esta forma como cerraron la contratación.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA Y LAURA BOZZO?

Según relato Rocío, hace años se reunió con un equipo de trabajo, sin darse cuenta que “Laura en América” estaba presente en el lugar e intentaría hacerle daño. “Estábamos terminando una junta de ventas, iban los ejecutivos de ventas de Azteca, mi amigo y el otro japonés. De repente veo que uno de ellos me taclea, me empuja. Y esa mujer aparentemente fue a topar con él”, desveló.

La intención de la peruana, comentó Sánchez Azuara, “era aventarme, porque justo estaban las escaleras. Él la vio venir y como que me empujó. Yo no entendía qué pasaba y ella gritaba muchísimo: ‘Es que aquí la reina del rating soy yo’”.

“Ella estaba sentada con otras personas que yo conozco y lo único que ellos me dijeron, que me iban escoltando era ‘Rocío, camina’. Yo no sabía qué estaba sucediendo, no sabía que ella estaba ahí, yo venía de una reunión”, añadió.