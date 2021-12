El pasado 9 de diciembre se emitieron los primeros episodios de “And Just Like That”, la comedia dramática que sigue las aventuras de los personajes de “Sex and the City”, interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

A lo largo de su primer y segundo capítulo, se evidenció la ausencia de Samantha Jones, personaje a cargo de Kim Cattrall; pero ese no fue el único detalle resaltante, el esposo de una de las protagonistas falleció y las razones detrás de su deceso tiene inquieto al público.

Si aún no has visto el estreno de “And Just Like That”, entonces deberías detenerte en esta línea, porque lo que viene a continuación será un gran spoiler.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis interpretan a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt en "And Just Like That" (Foto: HBO)

LA EXPLICACIÓN DE LA MUERTE DE MR. BIG

El capítulo inicia con una Carrie extremadamente feliz, junto a su esposo conocido como Mr. Big Todo parecía ir viento en popa hasta que el hombre sufre un ataque cardíaco fatal, después de haber entrenado por 45 minutos en su bicicleta estática de marca Peloton.

Fue la Dra. Suzanne Steinbaum, cardióloga preventiva de Peloton, quien explicó en un comunicado que la muerte de este personaje no está relacionada a que antes hubiera usado la bicicleta.

“Mr. Big vivió lo que muchos llamarían un estilo de vida extravagante, incluidos cócteles, puros y grandes steaks, y estaba en grave riesgo, ya que tuvo un episodio cardíaco anterior en la sexta temporada”, se lee en el escrito publicado por Los Angeles Times.

John James "Mr. Big" Preston es un personaje interpretado por Chris Noth (Foto: IMDB)

EL ESTILO DE VIDA DE MR.BIG FUE EL DETONANTE

Steinbaum hace referencia al procedimiento cardíaco de Mr. Big en el onceavo episodio de la sexta temporada, titulado “El efecto dominó”, además de resaltar que el uso de la bicicleta pudo tener un efecto contrario:

“Estas elecciones de estilo de vida y quizás incluso sus antecedentes familiares, que a menudo son un factor importante, fueron la causa probable de su muerte. Montar en su bicicleta Peloton puede haber ayudado incluso a retrasar su evento cardíaco”.

La especialista aconseja conocer los antecedentes de cada uno y hacer una estrategia de prevención saludable, pues adquirir nuevos y buenos hábitos pueden hacer una gran mejora en la salud.

“Más del 80% de todas las muertes relacionadas con el corazón se pueden prevenir mediante modificaciones en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Y aunque el 25% de los ataques cardíacos cada año ocurren en pacientes que ya tuvieron uno (como Mr. Big), aun en ese caso son muy, muy tratables”, expresó la cardióloga.

¿CÓMO VER ONLINE “SEX AND THE CITY - AND JUST LIKE THAT”?

Los dos primeros episodios de “And Just Like That…” se estrenaron el jueves 9 de diciembre por HBO Max, mientras que, los siguientes ocho capítulos se lanzarán semanalmente, los jueves posteriores.