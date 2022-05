‘Las Chicas del Hentai’: La nueva entrega de Ginope

‘Chicas del Hentai’ es la tercera entrega del compositor y cantante nacional, Ginope, quien se abre paso en el género indie pop y con el que espera seguir cruzando fronteras. Esta vez llega con una propuesta atrevida visualmente alrededor de una historia de desamor y lo hace en colaboración de la también artista nacional, ‘La Zorra Zapata’. El videoclip y tema ya se pueden disfrutar en las plataformas del artista

‘El verano terminó y nunca llegó el amor’ dicta el tema al empezar y deja de manifiesto que se trata de una historia de un amor no correspondido, donde el protagonista pone en juego su mente para no pensar más en esa relación que no se pudo dar. ‘Quiero estar todo el día en el sofá y poder imaginar a las chicas del Hentai’, reza el coro a modo de reproche de algo que no pudo ser. ‘Mientras yo frente a mi laptop llenando ese vacío que dejó esa noche absurda en el que me dijiste seamos amigos’.

Nuevamente rompe esquemas. En la entrega anterior, ‘Inés’, Ginope se convirtió en el primer cantante peruano en lanzar un videoclip en NTF (Token No Tangible) el formato que está revolucionando el arte mundial. Hoy, estrena su nuevo videoclip que ya se puede disfrutar en las plataformas del artista.

La multidisciplinaria artista, La Zorra Zapata, se une a Gino para participar en esta colaboración que hoy vio la luz. La cantante peruana lanzó en el 2020 su álbum debut y desde la fecha se ha mantenido activamente en la escena indie peruana.

Este lanzamiento tiene el respaldo de destacados agentes de la industria musical internacional. Pj Records (Miami) en colaboración con Sony Music Perú y la distribuidora The Orchard, quienes apuestan por la nueva propuesta indie pop del artista y que ya se puede disfrutar en todas las plataformas. Para ver el videoclip debes hacer CLICK AQUÍ.

