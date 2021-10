En los últimos años, Sheyla Rojas tuvo que lidiar con temas polémicos que afectaron su carrera y su vida privada. En el mes de mayo de 2021, la exchica reality confesó que a raíz de una fuerte crisis emocional tuvo que recurrir a ayuda profesional y estuvo en cura de sueño por varios días. Aquí te contamos cómo fue este duro pasaje en la vida de la modelo peruana.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Pedro Moral le pidió matrimonio a Sheyla Rojas en 2018

Desde que saltó a la popularidad en “Combate”, Sheyla Rojas se ha visto envuelta en romances y la prensa especializada estuvo detrás de ella al punto que se volvió mediática. Su paso por el reality de competencia “Esto es Guerra” hizo que otras puertas se le abran. Así fue que saltó a la conducción de algunos programas de televisión y su carrera parecía en ascenso.

Sin embargo, algunos problemas fuera del ámbito profesional hizo que su salida del programa “Estás en todas” junto a Choca Mandros, sea más precipitada de lo que ella hubiera imaginado. Tiempo después la modelo peruana se atrevió a hablar sobre el tratamiento que se sometió luego de sufrir una severa crisis anímica.

Aunque alcanzó gran popularidad en Perú, a la exchica reality no todo le ha ido bien, por eso aquí la vemos pensativa (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

LA VEZ QUE SHEYLA ROJAS ESTUVO EN CURA DE SUEÑO POR TRES DÍAS

La conductora de televisión, Sheyla Rojas, habló después de tiempo con sus excompañeros de América Televisión y allí reveló que tuvo que someterse a una cura de sueño por tres días debido a una crisis que atravesaba en ese momento.

Rojas señaló que a causa de su bajón emocional se vio en la necesidad de llamar a Antonio Pavón para que le pidiera que se llevara a su hijo a España.

“Yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara (México) porque anímicamente me sentía super mal con todo lo que pasaba, yo no tenía fuerzas como para ir a Perú. Estuve mal internada, la pase mal, yo tengo que agradecer porque esos momentos difícil me ayudaron mucho para ser la persona que soy ahora”, dijo la popular ‘Leona loca’.

“Estuve con cura de sueño tres días, nunca había pasado por algo así, por eso tuve que decirle a Antonio que vaya por Antoñito. Estaba lejos de todos, de mi familia, no se lo deseo a nadie”, agregó.

¿QUIÉN ES SHEYLA ROJAS?

Sheyla Rojas, de 34 años y de 1.72 de estatura, se inició como anfitriona y modelo para luego pasar a ser participante de realitys de competencia como “Combate” y “Esto Es Guerra”. Luego dio un salto a la conducción de “Estás en Todas”, pero debió salir en medio de sus escándalos amorosos. En ese trayecto de su vida se le conocieron varias relaciones y romances, pero ahora disfruta de su amor a la mexicana en Guadalajara.

Ese amor lo halló en Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, con quien Sheyla tiene una relación desde abril 2021. ‘Shey Shey’ también ha desmentido que ella sea una “buchona”, apodo que reciben las novias de los narcos en México.