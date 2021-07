BTS es el grupo de K-pop más exitoso y popular del momento. La boy band integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, no solo ha conquistado el mundo entero con sus canciones, sino también por el carisma y la personalidad de sus integrantes.

Uno de los miembros más queridos de BTS es Jeon Jung-kook, más conocido como Jungkook. El cantante de 23 años es considerado el idol más popular. Hace poco fue reconocido como el artista coreano más buscado en Google, tan solo en la mitad del 2021.

Al ser el idol más querido de todos, no sería novedad que sus fans se peleen por tener algo de él. Sin embargo, Jungkook nunca pensó el caos que ocasionaría tras lanzar una toalla al público durante un concierto.

LA VEZ QUE JUNGKOOK DESATÓ UNA PELEA EN PLENO CONCIERTO

Durante uno de los conciertos de BTS, mientras cantaban la canción “Answer: Love Myself”, Jungkook decidió arrojar al público una toalla como un recuerdo de su parte. Sin embargo, nunca pensó que sus fans se emocionarían tanto que comenzarían una pelea por la prenda.

La situación llamó la atención del idol, quien primero se encogió en su lugar debido a la reacción de ARMY. Luego, trató de intervenir con algunas señas para controlar la situación. Finalmente, se alcanza a ver que Jungkook se asegura de que todas estuvieran bien y alza los pulgares en señal de que todo estuviera controlado.

Esta no es la primera vez que el artista surcoreano muestra su amor por las fans y desata su euforia. En otro concierto, decidió bajarse del escenario para acercarse a saludar a una chica en silla de ruedas, pero tuvo que ser retirado del lugar, ya que la emoción le ganó a más de una.

ESTO FUE LO QUE COMPRÓ JUNGKOOK CON SU PRIMER SUELDO CUANDO TENÍA 15 AÑOS

Antes de debutar oficialmente con BTS en 2013, Jungkook, con tan solo 15 años, dividía su día entre ensayos, escuela y un empleo de medio tiempo. De acuerdo con su antigua cuenta de Twitter, el “Golden Maknae” le hizo un regalo muy especial a su mamá gracias a su primer sueldo.

El cantante escribió que después de mucho tiempo pudo ir de compras y comer delicioso, además le compró ropa a su mamá con su propio dinero. Este gesto conmovió a los ARMY, ya que muchas personas deciden gastar su dinero en sí mismos, pero Jungkook pensó en su madre.

¿CUÁL ES EL INSTAGRAM DE JUNGKOOK?

El integrante menor de BTS es el idol más popular entre las fans del K-Pop. Sin embargo, Jungkook no tiene cuenta de Instagram. La mayoría de cuentas donde aparece su nombre son perfiles que seguidores crean para compartir fotografías de él o actualizaciones de sus actividades, pero no son oficiales ni son manejadas por el cantante.

¿JUNGKOOK TIENE NOVIA?

Por el momento, Jungkook no tiene novia y al parecer su corazón no estará ocupado por un buen tiempo, ya que está muy enfocado en su trabajo. Sin embargo, el artista no se cierra al amor y una vez compartió los rasgos que busca en una chica: que tenga una figura saludable, que sea buena en la cocina, que sea divertida e inteligente.